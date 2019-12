Pinky Balls : le cadeau de Noël pour les bourses rasées

Avertissement : cet article est particulièrement dédié aux hommes, quoique certaines femmes risquent d’être intéressées par un produit qui lissent et parfument les bijoux de famille de leurs compagnons. À une époque où il faut être barbu avec un bouc entretenu, taillé et parfumé, il est de bon ton de s’épiler le torse, pour conserver ce brin de féminité que le mâle a perdu en s’affichant le visage avec une barbouze. Jusque là cantonnée à la partie haute du corps, la zone imberbe se prolonge aujourd’hui aux testicules et ça tombe bien, Mister Kutter propose un produit dédié à vos deux précieuses : Pinky Balls !

C’est Noël !

C’est Noël, rien de plus normal qu’on parle de boules et s’il est une paire que l’on doit bichonner, c’est bien celle que nous, les mâles, avons entre les cuisses. En ce 24 décembre et une fois n’est pas coutume, voici donc un sujet douceur et rasage qui devrait coller à l’actualité, un brin racoleur mais qui se concentre indéniablement sur notre bien être, mais également au vôtre, mesdames.

Bourses douces

« Homo couillus imberbis » : c’est la tendance masculine du 21ème siècle. Entendez par là « Homme aux testicules imberbes ». Eh oui messieurs désormais, nos kiwis se veulent lissent comme des œufs de ferme. Et ça n’est pas pour déplaire aux femmes qui trouvent cela plus agréable, au toucher comme au goûter. Alors, pour une fois que notre tour est venu de se préparer pour faire plaisir à ces dames, la marque Mister Kutter propose un nouveau produit baptisé Pinky Balls, que l’on peut traduire en français par « couilles rosâtres ».

Roustons, couilles, balloches, burnes, roubignolles, testicules, valseuses ou bourses, quel que soit le sobriquet qu’on leur attribue, les bijoux de famille sont aujourd’hui bichonnés. Et si vous en avez marre qu’on vous casse les burnes, Pinky Balls vous les remettra en état, semble-t-il !

Pinky Balls, le premier soin 100 % homme

PINKY BALLS est le nouveau soin hydratant dédié spécifiquement aux hommes. Ce polish est le soin le plus intime de la gamme cosmétique Mister Kutter Beauty Care, enfin un élixir pour les petits bijoux de famille !

Qu’on se rase ou pas

Ils (et elles) l’attendaient depuis longtemps, le premier soin intime sérieux masculin est sorti. PINKY BALLS est indispensable qu’on se rase les poils ou pas, véritable hydratant, il nourrit et laisse un effet « polish ». Il existe énormément de soins naturels pour les femmes, il manquait une crème authentique et raffinée pour les mâles.

Abricot, karité et marante

Mister Kutter Beauty Care lance un produit de pointe formulé spécifiquement pour cette zone si particulière. PINKY BALLS est composé d’actif de Karité, un ingrédient naturel aux propriétés anti-inflammatoires qui répare et apaise la peau. L’abricot qui recèle de mille vertus est une pépite bien connue en cosmétique, il participe aux actions protectrices, réparatrices et nourrissantes. L’actif haut de gamme l’allantoïne contribue à l’hydratation cutanée.

Cette innovation technologique made in France contient également de la marante des tropiques qui apporte au soin un touché velvet très doux et prolonge l’effet hydratant. Quant au parfum délicat de oud boisé et ambré, il laisse une sensation délicate de douceur.

Les valseuses : une affaire à prendre au sérieux

On ne rigole pas avec les parties intimes chez Mister Kutter Beauty care, ce produit innove aussi bien dans l’utilisation, la composition que sa texture spécifique. Un produit sérieux testé et certifié en dermatologie et avec une touche fantaisie oldsschool au niveau du packaging et d’un brin d’humour dans la campagne de communication.

Ce soin bénéfice de l’expertise du barbier Emmanuel Renaud, fondateur de la marque Mister Kutter. Cet entrepreneur de 44 ans a lancé en 2017 sa marque de soins naturel « Mister Kutter Beauty care », conçu in situ. En effet, avec son expérience de plus de 15 ans de barbier, ses 4 barbershops (Blois, Orléans, Tours et Le Mans), son école de barbier, Emmanuel connaît très bien les besoins des hommes.

Cette gamme premium est made in Loire Valley et propose 11 références (huile de rasage, gel de rasage, shampoing de barbe, crème hydratante,)

PINKY BALLS, le dernier né de la gamme est le soin intime 100 % pour les hommes et pour le plus grand ravissement des femmes.

Le lancement de ce nouveau produit Pinky Balls s’accompagne d’une campagne qui s’affiche sur un ton humoristique que vous pouvez découvrir ci-dessous :

Et comme c’est Noël, voici un cadeau … de Noël !..

