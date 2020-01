Au Poil : Sébastien Chabal lance sa marque de cosmétiques pour homme

L’ex-rugbyman Sébastien Chabal lance une gamme complète de cosmétiques pour hommes. Après avoir évolué au plus haut niveau durant une vingtaine d’années comme troisième et deuxième ligne, celui qu’on surnommait Attila passe de la pub à l’entreprenariat.

Même ceux qui ne suivent pas le rugby le connaissent. Sébastien Chabal, du haut de son mètre quatre-vingts onze, fort de ses 115 kg de muscles et doté d’une barbe de Viking a marqué le public et ses adversaires sur les terrains de rugby. Véritable incarnation de l’homme viril, c’est avec une légitimité naturelle que le colosse du ballon ovale se lance dans les cosmétiques, avec la marque « Au Poil ® ».

Une marque généreuse et accessible

Sébastien Chabal a développé sa propre marque de cosmétiques pour barbe (et pour le corps) tout en respectant des critères de simplicité, praticité et ergonomie, afin de prendre soin de lui rapidement et facilement, sans négliger son environnement ni sa santé. Le point de départ de la marque Au Poil ® est donc de retranscrire son identité forte, iconique et Française au sein d’une marque représentative de sa personnalité marquée : terre à terre, généreux, avec un bon sens de l’humour et de la dérision, un physique qui se démarque, et reconnu pour sa barbe et ses cheveux longs. Une marque généreuse mais publique et accessible avec une gamme de qualité proposée à prix doux.

7 produits

Les lotions sont fabriquées en France et se déclinent dans une gamme de 7 produits : un gel de rasage, une cire coiffante, une crème après-rasage, un déodorant, une huile nourrissante, un gel lavant 3 en 1 et la Brume de Propreté ®.

Le Gel à Raser Anti-Irritations

Hydratant et transparent, ce gel prend soin de vous tout en permettant de voir votre peau durant le rasage : il a tout juste !

SON POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE : 96,8%

Utilisation : Sur peau humide, appliquer par massage une noisette de gel à raser sur la barbe. Patienter idéalement une minute avant le début du rasage : c’est là que l’action préparatrice du gel s’effectue comme par magie ! Prix PVC 150 ml : 4,99 €. Prix PVC 75 ml : 4,49 €

La Cire Coiffante Un Must-Have

Non grasse et transparente, la cire coiffante donne du tonus à la barbe et aux cheveux ! Pour être prêt en un rien de temps !

Utilisation : Prendre un grain de riz de cire coiffante avec le dessus de votre ongle, travailler la pâte dans vos mains en la chauffant un peu, puis appliquer sur sa barbe ou ses cheveux secs en donnant le style souhaité. Prix PVC : 5,99 €

La Crème Hydratante Après-Rasage

Une noisette de sérum non-gras afin d’éviter les tiraillements causés par le rasage, hydrater et rendre la peau du visage éclatante, prévenir

des marques dues à l’âge. Il est réparateur et régénérant.

SON POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE : 99,5%

Utilisation : Sur une peau au préalable rincée et séchée, appliquer une noisette de crème hydratante après-rasage. Puis vaquer à ses occupations, le tour est joué ! Prix P V C : 8,99 €

Le Déodorant Parfumant

Ce déodorant sans gaz joue un double jeu en alliant la simplicité et la praticité, deux maîtres-mots de la marque… Mais il n’oublie pas d’être efficace et de remplir son rôle et les attentes de ses consommateurs !

SON POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE : 96,9%

Utilisation : Après la douche, sur peau propre et non lésée, vaporiser une à deux fois à une vingtaine de centimètres de ses aisselles. Laisser sécher avant d’enfiler vos vêtements. Prix PVC : 6,99 €

La Brume de Propreté

L’innovation, le produit phare tout en même temps parfum et assainissant, cette brume est à emporter partout avec vous. Elle permet de rafraîchir la barbe facilement, lui donne un coup d’éclat, et vous offre une sensation immédiate de pureté. Un produit d’hygiène moderne et élégant.

SON POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE : 98,4%

Utilisation : Toutes les excuses sont bonnes pour sortir la brume de sa poche afin de se rafraîchir en quelques pulvérisations. Un geste parfumé, vous voilà frais et pimpant ! Prix PVC : 9,99 €

L’Huile Hydratante Salvatrice

S’utilise pour rendre la barbe douce et soyeuse : elle nourrit et protège les poils, et la pointe des cheveux.

SON POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE : 99,7%

Utilisation : Appuyer une fois sur la pompe pour avoir la quantité nécessaire d’huile, chauffer l’huile dans ses mains quelques secondes, appliquer sur sa barbe sèche ou la pointe de ses cheveux. Prix PVC : 8,99 €

Le Gel Lavant 3 en 1

Savon liquide pour le corps, shampoing pour la barbe et les cheveux, ce gel lavant fait tout ! Il lie l’utile à l’agréable tout en restant pratique et fonctionnel sans agresser votre peau et vos poils grâce à sa formule sans sulfate. En plus, il laisse un parfum subtil et doux.

SON POURCENTAGE D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE : 97,8%

Utilisation : Faire mousser une noix de gel sur le corps et sur les cheveux mouillés, une noisette pour nettoyer sa barbe, rincer abondamment à l’eau claire. Vous êtes propre et vous sentez bon ! Prix PVC 250 ml : 5,49 €. Prix PVC 100 ml : 3,99 €





Crédit photo : Au Poil©

