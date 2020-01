Grèves : trafic perturbé demain à Paris, voici les prévisions

Après 50 jours de grève, la RATP annonce des perturbations demain sur son réseau parisien. Voici le dernier communiqué de la régie qui vous aidera, souhaitons-le, à optimiser au mieux vos déplacements de demain vendredi 24 janvier 2020.

Pour le vendredi 24 janvier, la RATP prévoit un trafic perturbé sur son réseau, avec des niveaux de perturbations variables selon les sous-réseaux : le trafic des tramways sera quasi normal, celui des RER légèrement perturbé, celui des bus sera légèrement perturbé et le trafic du métro, très perturbé.

Bus : trafic légèrement perturbé

Le trafic des bus sera légèrement perturbé avec en moyenne 3 bus sur 4 circulant sur l’ensemble du réseau.

• Orlybus : 3 sur 4

• Roissybus : trafic quasi normal

Tramway : trafic quasi normal

Le trafic sera quasi normal, très perturbé sur T3b.

• Trafic très perturbé : T3b 3 tramways sur 4 de 5h30 à 11h00, 2 tramways sur 3 de 15h30 à 21h00, 4 tramways sur 5 de 21h00 à fin de service. Trafic interrompu de 11h00 à 15h30.

• Trafic normal : T2, 3a, 5, 6, 7, 8

• Trafic quasi normal : T1

Métro : trafic très perturbé, mais aucune ligne totalement fermée

Compte tenu du trafic très perturbé et du risque possible de saturation sur le métro, la RATP invite les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier un autre mode de transport.

• Trafic normal : lignes 1, 14, 7bis et Orlyval

• Trafic perturbé : ligne 10 avec 3 trains sur 4

• Trafic très perturbé sur les lignes :

Ligne 2 avec 1 train sur 2 en heures de pointe*, 1 train sur 3 en heures creuses

Ligne 3 avec 1 train sur 5 en heure de pointe uniquement*, entre Pont de Levallois et Opéra

Ligne 3bis avec 1 train sur 2 de 6h30 à 19h30

Ligne 4 avec 1 train sur 2 en heures de pointe*, 1 train sur 3 en heures creuses, ligne exploitée de 6h30 à 19h30

Ligne 5 avec 1 train sur 3 de 5h30 à 11h et de 14h à 21h

Ligne 6 avec 1 train sur 4 de 5h30 à 10h30 et de 15h30 à 20h

Ligne 7 avec 1 train sur 2

Ligne 8 avec 1 train sur 3 en heures creuses*, 1 train sur 4 en heures creuses

Ligne 9 avec 2 trains sur 3

Ligne 11 avec 2 trains sur 3

Ligne 12 avec 1 train sur 2 de 6h30 à 10h30 et de 15h30 à 21h30

Ligne 13 avec 1 train sur 4 de Saint-Denis Université à Duroc, de 5h30 à 20h (pas de train sur la branche Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles)

La fin d’exploitation du réseau Métro se fera à 1h15.

RER (zone RATP) : trafic légèrement perturbé avec interconnexions assurées

• RER A – Trafic légèrement perturbé, avec 4 trains sur 5 en heures de pointe*, 3 trains sur 5 en heures creuses.

• RER B – Trafic perturbé :

– entre St-Rémy-les-Chevreuse/Robinson et Denfert-Rochereau, en moyenne 2 trains sur 3 en heures de pointe* et 1 train sur 2 en heures creuses

– entre Denfert-Rochereau et Aéroport Charles-de-Gaulle/ Mitry, 1 train sur 2 sur toute la journée.

Dans son communiqué, la RATP présente ses excuses à l’ensemble de ses voyageurs pour les conditions de transport de ce vendredi 24 janvier.

*Heures de pointe : 6h30-9h30 et 16h30-19h30, heures creuses : en dehors de ces horaires.

