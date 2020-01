La 2ème édition du Paris Vintage Festival se déroulera les 28 & 29 mars 2020

La seconde édition du Paris Vintage Festival se déroulera à Paris les 28 et 29 mars 2020. Organisé par les Éditions LVA, éditeur spécialisé dans le rétro (Antiquités Brocante, La vie de l’auto, La vie de la moto, Autoretro, Rétroviseur), ce rendez-vous a trouvé son public dès la première édition, sur laquelle nous nous étions rendus.

Le Paris Vintage Festival reviendra à Paris pour une seconde édition les 28 et 29 mars 2020. Organisé par les Éditions LVA, cet événement vintage se déroulera un mois après le Salon du Vintage de Paris, qui fera cette année son grand retour dans la capitale. Deux évènements rétro qui raviront les fans de vintage et que nous couvrirons dans les 2 mois à venir.

Une ambiance festive 100% rétro

Le Paris Vintage Festival (voir notre article sur la première édition en cliquant ici), c’est un village peuplé de professionnels au sein duquel tous les univers sont représentés : musique, mode, déco, mobilier, voyages, auto, moto… mais aussi jouets !

Pour venir, chacun aura son style, que vous soyez rockabilly, new look, grunge, glamour, rétro chic, sixties, venez looké selon votre époque préférée ! Un espace lifestyle (relooking, barbier et tatoueur) vous permettra de peaufiner votre style. Un relooking et une mise en beauté rétro et glamour Mam’zelle Pin-Up, la relookeuse officielle et Jenna Swing, Miss Pin-up Ile-de-France 2018 vous recevront sur leur stand pour vous coiffer, vous maquiller et vous inscrire au concours de look.

Une étape que nous vous recommandons fortement et que Madame Vintage avait pu tester le 20 février 2017, pour son plus grand plaisir (retrouvez notre article en cliquant sur ce lien).

Vous avez toujours rêvé de vous faire tatouer ? Le Paris Vintage Festival réalisera votre rêve le plus fou. Réservez d’ores et déjà un créneau auprès du tatoueur Magnétique Deluxe.

Photo offerte

Lily Clic, photographe officielle du Festival, vous donnera rendez-vous dans son studio photos pour vous tirer le portrait et mettra à votre disposition des accessoires rétro pour styliser votre tenue. Deux ambiances différentes seront proposées. Photo offerte au format 10×15 par famille ou groupe. La prise de vue est sans obligation d’achat.

Roulez des mécaniques

Côté voitures, il y en aura pour tous les goûts ! Vous découvrirez des hot rods, ces autos de collections restaurées façon Vintage, une chronologie de la célèbre Ford Mustang, de la première à la dernière, de superbes américaines mais aussi du retro camping avec caravanes et combi Volkswagen à l’honneur ! Côté deux-roues, les Vespa seront de la partie.

Déco

Un showroom sera dédié à la déco et au mobilier Vintage. Les trouvailles de l’Oncle Pierre, un passionné de Vintage proposera un showroom 100% déco Vintage, vous pourrez vous imaginer dans un appartement rétro en train de mitonner de bons petits plats dans une cuisine 60’s, de dormir dans une chambre vintage ou encore de boire un café dans un salon des années 50.

DIY Camille créatrice de l’entreprise Graw proposera des ateliers Do It Yourself, vous pourrez repartir avec vos produits cosmétiques ou ménagers naturels « façon grand-mère ».

Show must go on : pour swinguer

Se relaieront tout le week-end sur la scène du Paris Vintage Festival, les concerts des Satin Doll Sisters et de Haylen, les cours et démonstrations de danses de la troupe Provi’Danse et les sets de DJ Fontana.

Venez enflammer le dancefloor !

Le samedi, les Satin Doll Sisters seront en formation quartet pour interpréter les titres phare des Andrews Sisters, des McGuires Sisters, de The Chordettes et bien d’autres encore. Une bonne nouvelle pour les mélomanes amateurs des années 30 à 60, de swing et de glamour. Voyage dans le temps garanti ! Pour découvrir leur clip cliquez ici.

Tout le monde se souvient du passage de la belle Haylen dans The Voice. Haylen, la pin-up des temps modernes sera pour notre plus grand bonheur en haut de l’affiche du Paris Vintage Festival cette année. Derrière son allure de princesse rétro, se cache surtout une chanteuse Rock’n’roll à la voix envoutante. Découvrez “Out of Line” son premier EP en cliquant ici.

DJ Fontana proposera plusieurs sets pour vous faire swinguer toute la journée sur les meilleurs titres des années 60’s, 70’s, 80’s et même 90’s !

L’élection de Miss Paris Vintage Festival

Organisé avec le soutien de Jenna Swing, Miss Pin-Up Ile-de-France 2018, vous pourrez assister à l’élection Miss Pin-Up Paris Vintage Festival le samedi à 16h.

Des jeux et du rétrogaming

En partenariat avec Pocker Agency, une salle de jeux avec babyfoot, flippers et jeux d’arcade sera mise à disposition des visiteurs. Kevin Dubourg exposera, en exclusivité à Paris, sa collection de 300 consoles de jeux. Certaines seront mises à votre disposition, de quoi découvrir ou redécouvrir les jeux et consoles vidéo cultes de votre adolescence.

Informations pratiques Dates : 28 et 29 mars 2020 Lieu : Paris Event Center (Porte de la Villette) Horaires d’ouvertures : Samedi 24 mars : 10h – 19h Dimanche 25 mars : 10h – 18h Entrée : 7 € / jour, 5 € en prévente – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pour plus d’informations et réserver vos billets cliquez sur ce lien

(68)

Étiquettes : PARIS VINTAGE FESTIVAL