Michou nous a quittés, il avait 88 ans

Michou est décédé ce dimanche matin à l’âge de 88 ans. Figure emblématique du monde de la nuit, de Montmartre et de Paris, sa vie a été faite de 63 ans de cabaret.

Michou nous a quittés. L’homme en bleu était directeur du cabaret « Chez Michou » au 80 de la rue des Martyres, dans le 18ème arrondissement parisien. Né Michel Georges Alfred Catty le 18 juin 1931 à Amiens, dans la Somme, cette figure incontournable du monde de la nuit était monté à Paris en 1949.

En 1956, il reprend l’établissement « Madame Un Tel » qu’il rebaptise « Chez Michou », un cabaret transformiste qui rencontre rapidement un vif succès, jusqu’à aujourd’hui.

Michou n’hésitait pas à se grimer et à chanter en imitant Brigitte Bardot ou les stars des années 60. Il adopte alors le look qui a fait sa légende, tout de bleu vêtu, jusqu’aux lunettes de soleil qu’il portait disait-il, pour masquer sa timidité.

Homme de fête aimé de tous, on le croisait régulièrement en se promenant pour se rendre à Montmartre. N’hésitant pas à prendre la pose pour une photo, il avait toujours un sourire et une parole sympathique à offrir aux passants. Montmartre est en deuil et vient de perdre sa figure emblématique.

Michou avait souhaité que son cabaret ferme 2 jours après sa mort, comme la fin d’une époque. C’est un morceau du Paris poulbot qui s’en va.

Crédit photo : Basili© – Wikipedia

