ROCKIN’1000 revient au Stade de France le 4/07/2020

ROCKIN’1000 revient au Stade de France le 4 juillet 2020 pour une seconde édition. Après le succès rencontré sur la première prestation en 2019, l’organisation remet le couvert pour faire jouer sur la pelouse du SDF pas moins de 1 000 musiciens, un pari fou qui a débuté en Italie en 2015.

La belle histoire de Rockin’1000

En 2015, Fabio Zaffagnini et quelques amis se lancent un pari fou. Faire jouer « Learn to Fly » des Foo Fighters par 1000 musiciens pour convaincre le groupe de se produire dans leur ville de Cesena. Résultat, la vidéo est devenue virale (aujourd’hui elle enregistre plus de 51 millions de vues) et les Foo Fighters ont rajouté une date à leur tournée. Un concept est né ! (voir la vidéo de présentation par Fabio Zaffagnini ci-dessous).

Depuis 2016, fort de ce succès, Rockin’1000 s’est développé en Italie. Un premier concert a été organisé au Stade de Cesena devant 13 000 spectateurs. Un deuxième en 2018, au Stade de Florence, réunissant près de 30 000 fans de Rock avec comme invité de marque Courtney Love.

Édition française

En 2019, le Stade de France recevait près de 55 000 personnes pour assister à ce concert unique. Fort de ce succès, l’organisation annonce d’ores et déjà une seconde édition française, qui se déroulera le samedi 4 juillet 2020 et toujours au SDF. Un rendez-vous annoncé comme un concert encore plus spectaculaire.

Rockin’1000, c’est un show hors normes porté par plus de 1000 musiciens amateurs : guitaristes, bassistes, chanteurs, batteurs et pour la première fois en 2020, des claviers, qui reprennent en live les plus grands standards du Rock sur la pelouse du Stade de France. L’occasion de retrouver des participants de la première édition, mais surtout d’offrir la chance à de nouveaux musiciens de participer à cette aventure (voir la vidéo ci-dessous).

Pour cette deuxième édition, Philippe Manœuvre, référence en matière de Rock’n Roll et parrain de l’édition 2019, reprend du service en tant que programmateur musical, maître de cérémonie et ambassadeur de ce concert exceptionnel.

ROCKIN’1000, l’événement rock de l’année 2020 !

LES NOUVEAUTÉS 2020

> Les candidatures sont ouvertes aux claviers

> Un écran géant derrière les musiciens pour une immersion des spectateurs dans le show

> Une nouvelle playlist avec les Rolling Stones, Rage Against The Machine, Téléphone, les Who, AC/DC & les Beatles

> Plus de « Guests » sur scène

> Plus de filles parmi les musiciens

Guitaristes, bassistes, batteurs, claviers ou chanteurs, jeunes ou moins jeunes … tout le monde peut tenter sa chance et saisir l’opportunité de participer à cette aventure unique : jouer sur la pelouse du Stade de France devant 50.000 spectateurs !

Comment s’inscrire ?

Les musiciens doivent s’inscrire dès à présent sur le site www.rockin1000.com ou sur l’application Rockin’1000. L’inscription à l’événement du Stade de France sera ouverte à partir du 29 Janvier 2020 à 12h.

(12)

Étiquettes : ROCKIN'1000