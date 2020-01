Tchernobyl le mensonge français : ce soir à 20.50 sur Paris Première

La chaîne Paris Première diffusera ce soir un documentaire exceptionnel sur la catastrophe de Tchernobyl, survenue le 26 avril 1986 en Ukraine. Intitulé « Tchernobyl le mensonge français », le film réalisé par Mélanie Dalsace fait froid dans le dos.

La plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps

Le 26 avril 1986 à 1H23 du matin, après l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, un nuage radioactif hautement toxique se déplace vers le reste de l’Europe. Le 1er mai, après avoir survolé le Sud-Est de la France et la Corse, le nuage recouvre les trois quart du territoire français. Les autorités affirment pourtant qu’il s’est arrêté aux frontières de l’Hexagone. Le documentaire diffusé ce soir à 20.50 sur la chaîne Paris Première revient sur l’un des plus gros mensonges d’un gouvernement français envers sa population.

Ce 26 avril 1986, le nuage radioactif généré par l’explosion de la centrale de Techernobyl a traversé toute l’Europe, sauf la France, ce qui est vrai ponctuellement grâce à l’anticyclone des Açores, qui a permis le jour de l’explosion de repousser le nuage.

3 jours plus tard, la météo change et le nuage traverse la France par le Sud-Est, épargnant une seule région : la Bretagne. Le documentaire diffusé ce soir sur Paris Première revient sur les détails de la catastrophe et l’absence de mesures sanitaires en France, à l’époque.

« Tchernobyl le mensonge français » – un documentaire réalisé par Mélanie Dalsace – diffusion le dimanche 5 janvier 2020 à 20.50 sur sur la chaîne Paris Première.

