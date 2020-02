Comment récupérer ses cheveux perdus ?

À 40 ans la calvitie touche 50% des hommes et seulement 20% des femmes. Un phénomène qui concerne de plus en plus de millennials (les jeunes de 20 à 35 ans), une population qui, il y a encore quelques décennies, ne connaissait pas ce phénomène. La perte des cheveux tout compte fait, c’était mieux avant, sauf qu’il existe aujourd’hui des remèdes efficaces, comme la greffe de cheveux.

Inégalité des sexes

La perte de cheveux touche en moyenne 70% des hommes au cours de leur vie et 40% des femmes. À 40 ans, un homme sur deux et deux femmes sur dix sont concernés. Une inégalité qui est due à la testostérone, que le corps féminin produit 10 fois moins que le corps masculin.

Les jeunes de plus en plus concernés

Phénomène nouveau : les jeunes, qu’on appelle également les Millennials (nés entre 1980 et 2000) sont plus touchés qu’avant. Heureusement pour nous les mâles, il existe aujourd’hui des solutions efficaces comme la greffe de cheveux. Une pratique utilisée par challenghair, considérée comme l’une des meilleures cliniques de greffe de cheveux à paris et disposant d’un site internet que vous pouvez consulter messieurs, si vous êtes concernés par une perte capillaire.

Des jeunes qui perdent davantage leurs cheveux en raison d’une nouvelle alimentation : l’absorption réduite de protéines liée aux nouveaux régimes végétaliens et végétariens affecterait la bonne santé du cheveu, du stress, des shampooings répétés, des colorations, des mèches ou encore des extensions répétées.

Un cycle de vie moyen variable

Le cycle de vie du cheveu se divise en 3 phases : anagène, catagène et télogène. La première phase, anagène, se fait à partir de la racine (le follicule pileux), c’est celle de la croissance qui dure de 2 à 5 ans. La seconde phase, catagène, est la période durant laquelle le cheveu va cesser de croître, elle dure de 2 à 3 semaines et enfin la troisième phase : télogène, est celle de la chute du cheveu, remplacé par un nouveau cheveu. Sa durée va de 6 à 7 mois. Un cycle moyen a par conséquent une durée moyenne de 4 ans :

5 ans et demi chez la femme

3 ans chez l’homme

Un follicule pileux peut générer en moyenne 25 de ces cycles décrits ultérieurement, ce qui laisse largement le temps, normalement, de vivre toute une vie avec des cheveux sur la tête.

Pourquoi perd-on ses cheveux ?

Le hic c’est que la testostérone produit de la DHT (dihydrotestostérone ou androstanolone), responsable de l’atrophie des follicules pileux, ce qui fait qu’avec l’âge, nos cheveux morts sont de moins en moins remplacés. Un phénomène qui logiquement touche moins les femmes.

Et pour ceux d’entre vous qui se demanderaient pourquoi la barbe continue de pousser bien fournie alors que nous perdons nos cheveux, sachez que le poil de barbe a la chance de posséder une soixantaine de cycles, contre 25 pour le cheveu !

Une solution : la greffe

L’avantage aujourd’hui, c’est qu’avec la greffe de cheveux, vous pouvez dire au revoir à votre alopécie et vous racheter une collection de peignes, en récupérant jusqu’à 6600 cheveux en une seule séance. Si vous souhaitez plus d’informations sur cette solution, cliquez sur ce lien.

Les tarifs

Les tarifs d’une greffe de cheveux varient en fonction de la formule choisie et du nombre de cheveux à implanter. Comptez de 3 160 à 4 500 euros chez challenghair (pour 1 200 ou 2 400 cheveux), la première clinique en France entièrement dédiée à la greffe de cheveux et basée à Paris.

Crédit photo : Pixabay©

(78)

Étiquettes : perte de cheveux