Rosewood Little Dix Bay : le resort caribéen vintage rouvre ses portes

Une adresse légendaire et vintage du luxe et du glamour caribéen renaît de ses cendres à Virgin Gorda, dans l’archipel des Iles Vierges Britanniques. L’occasion de se réchauffer en plein cœur de l’hiver métropolitain.

C’est l’une des réouvertures la plus attendue dans l’archipel des Iles Vierges Britanniques (BVI). Après 4 ans de fermeture et de rénovation complète, le resort Rosewood Little Dix Bay ouvre en ce début 2020 un nouveau cycle dans son histoire légendaire. Fondé en 1964 par le milliardaire et philanthrope Laurance S. Rockfeller sur l’île de Virgin Gorda, cet établissement rentré dans la collection du groupe Rosewood en 1993 a été dès ses origines considéré comme l’un des fleurons de l’écotourisme et l’une des escapades de luxe les plus prestigieuses dans l’hôtellerie caribéenne.

Chaleur en hiver

Virgin Gorda est une île située à l’extrémité nord de l’arc antillais, à l’ouest de Saint-Martin. D’une superficie de 21 km², elle compte 3 000 habitants et bénéficie d’un climat de savane avec un hiver sec et une température moyenne de 27,5° toute l’année. De quoi se réchauffer dans un cadre de rêve en plein hiver.

Fidèle à l’esprit qui l’animait jadis

Les grands de ce monde, dont les membres de la famille royale d’Angleterre (Reine Elisabeth, Prince Charles…) et autres célébrités y avaient pris leurs habitudes. C’est un établissement fidèle à la vision de son créateur et à l’esprit qui l’animait jadis qui renait aujourd’hui de ses cendres. L’expérience premium commence dès l’aéroport international de Terrence B. Lettsome de Tortola (EIS) où un catamaran de luxe attend les clients pour une traversée de 20mn jusqu’à l’île de Virgin Gorda et le ponton du resort où s’effectue un check-in personnalisé. Les jets privés peuvent également arriver directement sur l’aéroport de Virgin Gorda (VIJ) et les hélicoptères sur l’hélipad du Rosewood Little Dix Bay.

Une évocation des décennies de légende

La propriété qui s’étend sur plus de 200 hectares est nichée dans une baie au sable clair, avec ses plages isolées entourées de collines escarpées et verdoyantes. À moins de 15 minutes se situent les Baths, un ensemble spectaculaire de rochers granitiques formant de petites piscines d’eau de mer d’une beauté à couper le souffle. Au Rosewood Little Dix Bay, le bureau de design new-yorkais Meyer Davis a conçu une architecture d’intérieur épurée aux touches caribéennes et contemporaines avec de nombreuses évocations des décennies de légende du lieu.

Un resort multiple

Le complexe comporte 80 unités d’hébergement dont 42 chambres (Ocean View ou Beach Front), 35 suites (Tree Houses, Pool Suites, Ocean View Junior), 2 maisons de plage (Colombus et Laurence) et 1 villa à flanc de colline (Villa Joy) où un service de buttler/majordome est disponible. Vélos et voiturettes avec chauffeur sont disponibles gratuitement pour se déplacer dans tout le resort. Quatre restaurants redéfinissent ici le paysage culinaire des Caraïbes. Le restaurant gastronomique « Reef House » applique le principe « farm-to-fork » (de la ferme à la fourchette) avec produits du jardin tropical local. Le « Sugar Mill » de plein air offre quant à lui une restauration plus décontractée de type tapas. Le « Pavillion » propose des voyages dans la gastronomie internationale. La « Rum Room » propose pas moins de 107 rhums du monde entier. Dominant la mer des Caraïbes, un spa Sense® avec huit cabines et une suite proposent des soins incluant des ingrédients de plantes endémiques de l’île. Plateforme de yoga, centre de remise en forme ultra moderne, cours de tennis et de pickle ball et centre nautique complètent l’offre d’activités. Les enfants sont invités à se joindre gratuitement au programme Rosewood Explorers, un programme d’excursion et d’activités variés de sensibilisation aux enjeux de la faune et flore locale. Enfin, la Great Room peut accueillir des évènements (mariages, séminaires…) d’environ 70 personnes.

En 2ème position des 50 destinations à découvrir

2020 va marquer un tournant majeur pour le développement de la destination sur ses marchés traditionnels (USA, Canada, …) comme sur les marchés émergents, dont la France. Philippe Mugnier-Eté, Directeur pour l’Europe francophone du BVITB (British Virgin Island Tourist Board) analyse :

« La réouverture du légendaire Rosewood Little Dix Bay est tout un symbole qui donne un signal fort quant à la pleine renaissance de la destination suite au passage de l’ouragan Irma en 2017. D’autres projets majeurs sont en cours de finalisation et pendant ces années de reconstruction, la destination a su se renouveler. La destination revient ainsi tout au long de 2020 sur le devant de la scène, encore plus créative, glamour, smart et exclusive que jamais. Le New York Times ne s’y est pas trompé en plaçant récemment les Iles Vierges Britanniques en 2ème position des 50 destinations à découvrir en 2020. Si les clientèles américaines démontrent une fidélité exceptionnelle à la destination, le public français n’a quant à lui jamais été autant intéressé par les Iles Vierges Britanniques. Dans l’hexagone, la destination va alors courant 2020 pleinement sortir de son statut de destination confidentielle à celui de destination émergente. Les années qui suivent sont prometteuses pour les voyagistes qui sauront s’emparer et de cette opportunité« .

Il ne vous reste plus qu’à faire vos valises ! Pour plus de détails, tarifs et disponibilités cliquez sur ce lien.

Images : Rosewwod Little Dix Bay©

