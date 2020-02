Stranger Things saison 4 : un tournage réalisé à Vilnius, en Lituanie

À la fin de la saison 3 de la série culte Stranger Things diffusée sur la plateforme Netflix il y a 8 mois, on découvrait des soldats russes qui parlaient de « l’américain ». Et bien c’est confirmé, cet « américain » est bel et bien le shérif Jim Hopper qu’on croyait mort lors de la destruction de la machine qui donne accès au monde à l’envers par Joyce. Le personnage apparaît en effet comme prisonnier d’un camp russe dans le premier trailer de la saison 4. Une saison qui a été tournée en Lituanie, à Vilnius.

Fin septembre 2019, Netflix annonçait qu’il y aurait une saison 4 à la série Stranger Things. Le premier teaser de cette suite vient d’être dévoilée par la plateforme américaine :

Il est vivant !

On y apprend ce qu’on devinait un peu à la fin de la saison 3 : le shérif Jim Hopper est vivant ! On le découvre contraint aux travaux forcés et entouré de geôliers russes. La saison 4 a été tournée à Vilnius, en Lituanie. Les préparatifs de la production ont commencé en novembre dernier et le tournage s’est terminé le 14 février. La nouvelle saison a été filmée dans l’ancienne prison centenaire de Lukiškes et dans d’autres lieux en Lituanie. Le réalisateur Shawn Levy laisse entendre que cette étape du tournage est liée justement, à «l’américain».

Une structure souvent utilisée

La prison, qui a été construite et a commencé à recevoir des détenus au début des années 1900, a fermé l’année dernière. Au cours du tumultueux XXe siècle à Vilnius, les régimes interchangeables, y compris la Russie impériale, l’Union soviétique, l’Allemagne nazie et enfin la Lituanie indépendante, ont tous utilisé la structure comme une prison.

Magnifique pays de Lituanie

Tout en travaillant à Vilnius, le réalisateur Shawn Levy a déclaré: « Depuis le début, Stranger Things nous a tous inspiré la chance de travailler dessus. Mon aventure ici en Lituanie en donnant vie à la révélation de » l’Américain « a été un énorme défi mais une inspiration encore plus grande, et nous sommes très reconnaissants à la ville de Vilnius et au magnifique pays de Lituanie pour leur hospitalité. Les frères (scénaristes) Duffer et moi travaillons depuis des mois avec la brillante équipe Netflix pour réaliser cette surprise. le travail acharné en valait cependant la peine pour amener nos fans, les plus grands fans du monde, à cette révélation épique qu’ils espéraient et attendaient. Et ce n’est que le début. «

Une destination cinématographique

Vilnius devient une destination de tournage de plus en plus populaire parmi les cinéastes du monde entier. D’autres émissions à succès comme Chernobyl de HBO, Young Wallander et Tokyo Trial de Netflix ont également été tournées à Vilnius ces dernières années. La ville attire des productions de premier plan en raison de son histoire multiforme, de sa capacité à fournir des décors représentant différentes périodes historiques et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dans l’industrie cinématographique.

Historique et moderne à la fois

« Le fait que des séries cultes comme Stranger Things continuent de choisir Vilnius comme destination de tournage est un témoignage de la nature à multiples facettes de la ville. Le monde du cinéma trouve Vilnius ouvert, vert, facile à déplacer tout en étant à la fois historique et moderne. Toutes les qualités pour lesquelles les habitants de Vilnius aiment leur ville. La capacité de transformer la ville est ce qui attire le plus les cinéastes « , a ajouté le maire de Vilnius Remigijus Šimašius.

Crédit photos : Go Vilnius©

(40)

Étiquettes : STRANGER THINGS SAISON 4