Thomas Dutronc à la UNE du nouveau Jazz Magazine

Le nouveau numéro de Jazz Magazine arrivera dans les kiosques demain matin. À la UNE : Thomas Dutronc, le chanteur de 46 ans fils de Jacques Dutronc et Françoise Hardy, photographié par le grand Jean-Marie Périer (célèbre, entre autres, pour les photos qu’il a réalisées pour « Salut les copains »). L’auteur/compositeur/interprète de « J’aime plus Paris » est en effet le Rédacteur en chef invité du mensuel, pour rendre hommage à son héros Django Reinhardt, le jazzman français à l’origine du jazz manouche.

Pour ce faire, Thomas Dutronc a rencontré quelques comparses; Pat Metheny, George Benson, Biréli Lagrène, Matthieu Chédid, Julian Lage et Stochelo Rosenberg, tous aussi fans de Django que lui !

Celui qui vient de terminer son 5ème album baptisé « Frenchy » (dans les bacs le 20 mars 2020), une galette swingante à souhait, se livre aussi dans un grand entretien vérité sur ce qui lui a permis de se faire un prénom et à gagner le respect de la communauté manouche, au travers de sa passion pour la guitare, la chanson et le jazz.

Au sommaire également :

• Rencontre avec la chanteuse Anne Ducros, qui vient de graver le magnifique album « Something » sur le label Sunset Records.

• Anne Paceo, Leila Martial, Terez Montcalm, Cynthia Abraham… : retrouvez tous les têtes d’affiche du cinquième Jazz Magazine Festival.

• À l’occasion de la sortie de son album « God Is A Drummer », le grand batteur et percussionniste Trilok Gurtu nous parle des disques qui ont marqué sa vie.

• Le saviez-vous, Charlie Parker est mort… dans un éclat de rire ! Jazz Magazine vous raconte la fin d’un des saxophonistes les plus révolutionnaires de l’histoire du jazz, dont on célèbre cette année le centenaire.

• Elvin Jones était aussi génial derrière une batterie que devant un objectif : redécouvrez-le porfolio du mois.

• Les disques Chocs du mois choisis par les journalistes de Jazz Magazine : Carla Bley, Anne Ducros, David Lynx, Lee Morgan…

JAZZ MAGAZINE N°725 de mars 2020 – parution : 28 février 2020 – codification : 11092 – prix : 6,90 euros – distribution : Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) – en vente chez les marchands de journaux.

Crédit photo UNE de couverture de Jazz Magazine N°725 : Jean-Marie Périer©

