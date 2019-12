Anna Karina nous a quittés

L’actrice d’origine danoise Anna Karina est décédée hier à Paris des suites d’un cancer, à l’âge de 79 ans. Principalement connue pour ses rôles dans les films de Jean-Luc Godard, elle était une des actrices représentatives de la nouvelle vague française née à la fin des années 50.

« Anna est partie hier dans un hôpital parisien des suites d’un cancer ». C’est ce qu’a déclaré à l’AFP Laurent Balandras, l’agent de l’actrice qui avait tourné dans 7 films de Jean-Luc Godard, entre 1960 et 1967.

Une jeunesse tourmentée

Née Hanne Karin Bayer le 22 septembre 1940 à Solbjerg, au Danemark, d’une mère costumière de théâtre et d’un père capitaine dans la marine marchande, celle qui allait devenir actrice a connu une enfance tourmentée, élevée par ses grands-parents. Une mère distante, une grand-mère partie trop tôt et un père souvent parti, elle se réfugiait auprès de son grand-père qu’elle adorait : Ludwig. Ce dernier travaillait comme mécanicien dans le port de Copenhague et a offert à la jeune Hanne Karin les plus belles années de sa jeunesse. L’actrice ne se séparait d’ailleurs jamais d’un portrait de son grand-père, qu’elle conservait depuis l’âge de 18 ans.

Arrivée à Paris

Elle quitte le Danemark dès l’âge de 16 ans pour se rendre à Paris. Son physique la fait rapidement remarquée par les professionnels de la publicité, qui lui offrent une apparition dans une publicité pour la célèbre marque de savons Palmolive.

Deux ans plus tard, le cinéaste Jean-Luc Godard la repère dans une autre publicité. Il la contacte et lui propose un second rôle dans le film « À bout de souffle », avec Jean-Paul Belmondo. Celle qui s’est faite rebaptisée Anna Karina par la créatrice de mode Coco Chanel, entre-temps, décline l’offre de Godard.

Les débuts au cinéma

Mais le réalisateur ne perd pas espoir et il la rappelle quelques mois plus tard, pour lui confier cette fois un rôle principal ; celui de Veronica Dreyer dans le film « Le petit soldat », aux côtés de Michel Subor. Elle accepte, marquant le début d’une collaboration dans la longueur avec le cinéaste. Tournée en 1960, le film ne sortira qu’en 1963 en raison de la censure, le long-métrage dénonçant la torture utilisée durant la guerre d’Algérie.

Le petit soldat est le second film de Jean-Luc Godard après « À bout de souffle ». C’est également le premier rôle au cinéma d’Anna Karina et la première collaboration entre le réalisateur et l’actrice.

7 films avec Godard

C’est également le début d’une histoire d’amour entamée à la fin du tournage du film. Ils se marient le 3 mars 1961. Pendant les 10 années qui suivront, Anna Karina n’arrête pas de tourner et devient l’égérie de La Nouvelle Vague. Actrice fétiche de Godard elle tournera 7 films devant sa caméra ; Le petit soldat en 1960, Une femme est une femme en 1961, Vivre sa vie en 1962, Bande à part en 1964, Alphaville et Pierrot le fou en 1965 et Made in USA en 1966.

Au total, Anna Karina a joué dans 57 longs-métrages. Le dernier étant Victoria en 2008, qu’elle a elle-même réalisée et dans lequel elle tient son dernier rôle.

Candide et libertaire, l’actrice restera associée à sa réplique culte dans le film Pierrot le fou : « Qu’est-ce que j’peux faire ? j’sais pas quoi faire ». Interprète inoubliable du tube écrit par serge Gainsbourg : « Sous le soleil exactement » pour la comédie musicale Anna en 1967, l’actrice était également chanteuse. Anna Karina a sorti un dernier album en février 2018 : « Je suis une aventurière ».

Le Festival de Cannes lui rendait hommage pour sa 71ème édition, en 2018, en dévoilant une affiche du film Pierrot le fou, avec la photo d’un baiser entre Anna Karina et Jean-Paul Belmondo, prise par Georges Pierre.

