Bernard Minet : du Club Dorothée au Hard Rock

Bernard Minet va sortir un album de Hard Rock. Oui, vous avez bien lu, le même Bernard Minet qui a interprété de nombreux génériques de dessins animés dans les années 80 et 90, diffusés dans l’émission « Le Club Dorothée », présentera son disque « Bernard Minet Metal Band » le 14 février 2020. Une galette de réinterprétation métallique de 18 chansons qui rappelleront certainement des souvenirs aux gamins des années 80.

Vous avez tous en mémoire au moins une chanson interprétée par Bernard Minet. « Capitaine Flam », « Les chevaliers du zodiaque » ou encore « Goldorak go », c’était lui. Né dans le Pas-de-Calais le 28 décembre 1953, le chanteur et comédien aujourd’hui âgé de 65 ans a commencé sa carrière en 1969 en se produisant dans les bals de sa région.

Des débuts comme batteur

Il rejoint la Capitale l’année suivante puis obtient le premier prix de percussion au Conservatoire national de musique en 1974 ; ce qui lui permet, ensuite, de se produire avec Charles Aznavour, Sheila ou encore Alain Chamfort. Si sa carrière de chanteur fut véritablement lancée en 1988 avec un nombre important de génériques de dessins animés diffusés dans le Club Dorothée (Bioman, Les Chevaliers du Zodiaque, Goldorak, etc.), rappelons que c’est bel et bien dans le Heavy Rock qu’il fera ses armes.

Bien avant Salut les Musclés, et alors âgé de quinze ans, Bernard Minet faisait ses premiers pas dans la musique avec le groupe Magpye ! En 2019, c’est désormais avec le Bernard Minet Metal Band que ce héros de la génération Club Dorothée dresse le lien parfait entre les génériques de notre enfance et son amour du Rock’n’Roll.

C’est en 2006 que l’idée de réinterpréter son répertoire en version Hard Rock lui est venu. Une époque où l’on pouvait le voir sur la scène de La Locomotive à Paris, ou dans des festivals tels que le Skylak Open Air. Lors d’une discussion avec son label Mediawan et son distributeur MCA/Universal, naît l’idée de produire un album fondé sur le succès des concerts Hard-Rock. C’est ainsi que le Bernard Minet Metal Band verra le jour ! C’est en compagnie des musiciens du groupe de thrash metal Heart Attack que Bernard pousse les portes du studio et propose une version revisitée et réarrangée de dix-huit tubes de notre enfance. Le tout pour un résultat alliant Metal Moderne, Hard-Rock, et même Punk.

Bernard Minet présentera ce premier album la veille de sa sortie, en jouant sur la scène du Nouveau Casino, à Paris, le 13 février 2020. L’introduction d’une tournée qui comprendra Limoges (21/12), Colmar (08/02), le Betizfest (Cambrai – 18/04), le Durbuy Fest (17/04 – Belgique), avec d’autres dates à venir.

Composition du Bernard Minet Metal Band

Bernard Minet (Chant, Batterie)

Kevin Geyer (Guitare)

Chris Cesari (Guitare)

Christophe Icard (Batterie)

William Ribeiro (Basse)

« Bernard Minet Metal Band » – dans les bacs le 14 février 2020 – chez Mediawan – MCA/Universal

Single disponible en Janvier sur les plateformes : Les Chevaliers du Zodiaque

Liste des morceaux

01. Les Chevaliers du Zodiaque (Single)

02. Silver Hawks

03. Bioman

04. Le Retour de Goldorak (Goldorak Go)

05. Capitaine Flam

06. Conan l’Aventurier

07. Dragon Ball et Dragon Ball Z

08. Les Samouraïs de l’Eternel

09. Olive et Tom

10. Denver le Dernier Dinosaure

11. Un Collège Fou Fou Fou

12. Ranma ½

13. Jeanne et Serge

14. L’École des Champions

15. La Fête au Village

16. La Merguez Partie

17. Ken le Survivant

18. La Chanson des Chevaliers

Crédit photo : MPP/Nasser©Paris

