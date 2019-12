First Love – le dernier Yakuza, le prochain film du réalisateur japonais Takashi Miike sortira en salles le mercredi 1er janvier 2020. Un film d’action comme sait les concevoir le cinéaste, qui précise qu’il s’agit également d’une histoire d’amour, un mix de sentiments et de baston à la sauce Tarantino.

Le très prolifique réalisateur Takashi Miike (il a tourné une moyenne de 4 films par an sur les 25 dernières années) nous présente son nouveau film intitulé First Love – le dernier Yakuza (voir la vidéo ci-dessous). Une nouvelle collaboration avec le scénariste Masaru Nakamura, qui a apporté une touche de romantisme dans un monde de brutes, ce qui n’empêche pas un style spectaculaire et dynamique.

L’histoire : amour et anarchie

Tokyo, la nuit. Leo, un jeune boxeur, rencontre son « premier amour », Monica, une callgirl toxicomane. Elle est involontairement impliquée dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une tueuse envoyée par les triades chinoises, vont les poursuivre. Tous ces destins s’entremêlent dans le style spectaculaire de Miike, anarchique et divertissant.

First Love – le dernier Yakuza – un film réalisé par Takashi Miike – sortie : 1er janvier 2020 – durée : 1H48 – avec : Masataka Kubota, Nao Ohmori, Shôta Sometani – genre : action, policier – nationalité : japonais.

Crédit photo : Haut et Court©

(18)

