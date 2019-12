La nuit du Rock sur France 3 : lundi 13/01/2020 à 23H40

La chaîne France 3 diffusera un programme exceptionnel (4 documentaires de 52 mn chacun) consacré au Rock la nuit du 13 janvier 2020. L’occasion de commencer l’année avec un Perfecto sur le dos, en revivant l’histoire du Rock’n’roll français.

Lundi 13 janvier à 23.40 : LA NUIT DU ROCK SUR FRANCE 3

4 x 52 minutes

Ils ont marqué l’histoire du rock en France, par leurs musiques, leurs paroles, leurs blousons et les premiers festivals d’envergure qu’ils ont eu l’audace de monter : de Téléphone, Bijou, Starshooter ou Rachid Taha à Lyon, jusqu’aux premiers concerts français de Nina Hagen, The Cure ou The Clash en Bretagne… une nuit qui va faire du bruit, partout en France. 4 documentaires qui retracent les années du Rock made in France. Avec la participation exceptionnelle de Philippe Manœuvre.

Voici le programme de cette nuit électrique et rythmée :

Sauvages, chronique d’une ville rock (1975 – 1985)

Réalisé par Thierry Gerberon

Coproduit par Camp de Base Production et France 3 Auvergne Rhône-Alpes

De mémoire de Lyonnais, le premier concert Rock du 29 juillet 1978 à Fourvière restera unique dans l’histoire du rock français. Douze heures de musique non-stop avec Little Bob Story, Bijou, Téléphone, Starshooter, Marie et les Garçons, Au bonheur des Dames, Electric Callas. Ce fut aussi le début d’une ère.

Nos années Elixir

Réalisé par Jérôme Trehier et Gérard Pont

Coproduit par Morgane Production et France 3 Bretagne

Le festival Elixir, le premier grand festival de rock en France, débarque en Bretagne au début des années 80 dans le Finistère. Lancé par une bande de passionnés sans le sou, Elixir accueille les plus grands noms de la scène rock pendant 7 ans et fait encore briller les yeux de ceux qui y ont participé, de près ou de loin. Avec The Clash, Muray Head, The Cure, The Stranglers, Nina Hagen.

La douce France de Rachid Taha

Réalisé par Farid Haroud

Coproduit par JPL Productions et France 3 Auvergne Rhône-Alpes

En 1981, Rachid Taha crée le groupe Carte de séjour à Lyon avec les frères Amini. Une grande partie de ses chansons sont des manifestes politiques forts comme sa reprise de « Douce France » de Charles Trénet.

Rock, quelques histoires Nantaises

Réalisé par Samuel Petit

Coproduit par Supermouche productions et France 3 Pays de la Loire

La musique à Nantes est jalonnée de trajectoires artistiques singulières, célèbres ou restées confidentielles. Le réalisateur Samuel Petit retrace 60 ans de rock nantais. Avec Téquila, Picasso, Tri Yann, Elmer Food Beat, Dominique A, Jeanne Cherhal et Philippe Katherine.

