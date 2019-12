La signification cachée des noms de personnages de Star Wars

Le nouveau film de Star Wars, l’ascension de Skywalker, est arrivé hier ! Pour fêter ça, l’équipe d’experts linguistes de Babbel, l’application leader d’apprentissage de langues, a exploré les significations cachées derrière les noms des personnages de la saga. Ils ont aussi cherché à comprendre quelles langues étrangères interviennent dans ce classique de science-fiction.

Les personnages

Luke Skywalker

Luc dérive du mot grec Loukas et signifie « homme de Lucanie » (aujourd’hui, une région d’Italie). Le terme se réfère au mot grec leukos (lumière). Puisque le personnage lutte contre le côté noir de la force, la similitude ne semble pas être une simple coïncidence. Il est également difficile d’ignorer le parallèle avec le nom du créateur de Star Wars : George Lucas. Dans les premières ébauches du scénario, le nom de famille de Luke était Starkiller (tueur d’étoile) mais l’auteur a finalement opté pour quelque chose de plus élégant : Skywalker (celui qui marche dans le ciel).

Princesa Leia Organa

Le nom Leia est très proche phonétiquement de celui de la princesse Dejah Thoris, du roman John Carter of Mars, écrit par Edgar Rice Borroughs dans les années 1930. Ce n’est probablement pas une coïncidence, étant donné que le jeune George Lucas a grandi en contact étroit avec les histoires de science-fiction de l’époque. Le nom de famille de Leia, Organa, fait référence à l’organique : dans le conflit entre le monde naturel et le monde mécanisé, elle reste du côté de la nature.

Han Solo

Poursuivant l’analyse des noms mythiques, Han est une forme archaïque de John (ou Hans, Jan, Jean). Et un antécédent dans la culture pop du nom de famille Solo se trouve dans Napoléon Solo, un charmant espion de la série télévisée américaine The Man from U.N.C.L.L.E, des années 60.

Chewbacca

L’inspiration pour le plus fameux des wookies était en fait le chien de Lucas – un malamute d’Alaska appelé Indiana – et d’où vient le nom Chewbacca ? Il n’est pas connu avec précision, mais il est très similaire au mot russe pour chien : ??????.

Jedi

Le nom de l’ordre des chevaliers qui protège la galaxie du mal peut avoir plus d’une source. Certains affirment que le mot a été inspiré par les seigneurs de Barsoom, du roman d’Edgar Rice Borroughs, connu sous le nom honoraire de Jed Jeddak. D’un autre côté, les amateurs de cinéma affirment que Jedi est une référence au réalisateur Akira Kurosawa, qui a eu beaucoup de succès avec ses films de samouraïs. Le mot japonais pour le genre auquel appartiennent ces films est jidai-geki. Cela pourrait rester une coïncidence, mais Lucas a mentionné Kurosawa plusieurs fois comme une source influence.

Obi Wan Kenobi

Comme le mot Jedi, c’est un hommage aux films samouraïs d’Akira Kurosawa et à la culture japonaise en général. L’obi est la ceinture qui sert à nouer le kimono. Ken est le mot japonais pour « épée » et wan sonne comme le nom honorifique de san. De plus, avant de choisir Sir Alec Guinnes pour ce rôle, George Lucas voulait que la superstar japonaise Toshiro Mifune le remplace. Mifune a joué dans de nombreux jidai-geki Kurosawa.

Darth Vader (Dark Vador en français)

Lucas a un jour affirmé que le nom est une combinaison de deux phrases évocatrices : death water (eau de la mort) avec dark father (père sombre).

Yoda

Il y a deux sources plausibles : yoddha, un mot sanskrit pour guerrier, ou yodea, qui en hébreu signifie « celui qui sait ».

Droïdes

Dans le langage Star Wars, droïde signifie robot. Dans notre langue, le droïde est l’apocope de l’androïde, un robot anthropomorphe. Jusque-là, aucune grande surprise. La surprise vient du statut juridique du mot. Juste avant que Verizon ne lance sa gamme droïde de smartphones en 2009, Lucasfilm avait enregistré le mot – pas comme le nom d’un robot, mais comme un dispositif de communication sans fil. Verizon a dû payer à Lucasfilm une licence pour utiliser ce mot.

Jawa

Le nom des petits marchands du désert est un hommage à une ancienne colonie jordanienne.

Ewok

L’origine du nom de ces petis ours vient des Miwoks, une tribu qui vivait dans le nord de la Californie. Certaines scènes d’Endor dans Le Retour du Jedi ont été tournées en territoire Miwok.

Les expressions

Contrairement aux langues créées spécifiquement pour Le Seigneur des Anneaux et Stark Trek, les langues Star Wars n’ont ni grammaire fonctionnelle, ni vocabulaire, ni syntaxe. Le concepteur sonore Ben Burtt a abordé la création du langage extraterrestre de la même manière que les autres effets sonores de Star Wars – évocateurs, atmosphériques. Au lieu de construire des langues fictives à partir de zéro, il a étudié les langues indigènes du monde entier pour s’en inspirer :

Huttese

La langue fictionnelle la plus parlée dans les films, le huttese, est basée sur la langue quechua. Le concepteur sonore a pris la sonorité des mots et certains d’entre eux sont devenus huttese, bien qu’avec d’autres significations. Le Huttese peut être entendu sur Tatooine et est parlé par plusieurs personnages, dont Greedo et Jabba le Hutt et toute sa suite.

Le langage commercial Jawa

La langue parlée par les Jawas s’inspire du zoulou et d’autres dialectes africains. Après avoir enregistré quelques acteurs prononçant des mots, Ben Burtt a accéléré la vitesse de lecture de la bande pour créer la marque de fabrique des Jawas : les voix aiguës.

Ewokese

La langue parlée par les Ewoks est en fait un mélange de plusieurs langues, dont le tibétain, le népalais et le kalmouk.

