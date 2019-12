Leica annonce l’ouverture de sa 1ère boutique rive gauche

Leica Camera AG annonce l’ouverture de son premier Leica Store Rive Gauche, à Paris. Une surface de 60 M² situé à deux pas de l’Hôtel Lutetia.

Un concept bijouterie qui se démocratise

La marque iconique allemande Leica, fondée en 1849, annonce l’ouverture de son premier store côté Rive Gauche à Paris. Ce nouvel écrin d’environ 60 m2 situé à deux pas de l’Hôtel Lutetia, est un lieu intimiste et élégant dédié à l’expérience autour de l’univers de la marque.

Deux espaces en enfilade donnent sur la rue avec une devanture typiquement parisienne en bois mouluré. Dans la première pièce, l’espace est dominé par une vitrine conçue sur mesure qui, à l’instar d’une bijouterie met en lumière les produits phares de la gamme Leica avec des présentoirs en verre et métal suspendus. Un style qui n’est pas sans rappeler le concept adopté par le coutelier Deejo, pour sa boutique du 3ème arrondissement ouverte début 2019.

Les matériaux contemporains comme le bois de chêne teint en noir et tourterelle sont adoucis par les lignes courbes rétro de la table designée par Alessia Garibaldi du Cabinet Studiodc10 qui, habillée d’un élégant cuir beige, est éclairée par des lampes de table iconiques Louis Poulsen PH 2/1.

Inspiration vintage

On accède à la deuxième pièce par un portique agrémenté d’un papier peint couleur or pour rentrer au cœur du Leica Store, caractérisé par les présentoirs corporate rouges et noirs. Cet espace consacré à l’exposition de photographies et de beaux livres en consultation, permettra de retrouver une sélection d’œuvres pointues. Actuellement, sont exposées des photos célèbres de Jazz de Guy Le Querrec, dont la plus connue de Miles Davis prise à la Salle Pleyel à Paris en 1969.

Le coin salon, entièrement pensé sur mesure, avec un bar inspiration années 50 au comptoir cannelé foncé et des détails bronze, vient créer un espace privatif idéal avec ses bancs en velours couleur moutarde où deux photos de la série «Icônes» du cinéma de François Fontaine (Romy Schneider et Scarlett Johansson) sont également à découvrir.

Leica Store Rive Gauche. Crédit photo : Xavier Béjot©-Leica

La boutique Leica Store Rive Gauche sera la 4ème de la marque dans Paris, avec celle de Beaumarchais dans le 11ème, Saint Honoré dans le 8ème et les Galeries Lafayette Homme dans le 9ème arrondissement. Plus d’informations sur le site Leica.

LEICA STORE RIVE GAUCHE

15 rue du Cherche Midi

75 006 Paris

Tél : 01 88 83 60 60

Horaires : du mardi au samedi de 10.00 à 19.00

Crédit photo : Xavier Béjot© pour Leica

(119)

Étiquettes : leica