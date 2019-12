Réouverture de la Grande Galerie du musée de l’air et de l’espace ce week-end

Après cinq années de travaux de rénovation la Grande Galerie du musée de l’Air et de l’Espace au Bourget rouvre bientôt au public ! Un bijou architectural où les visiteurs découvriront l’aérogare historique du premier aéroport de Paris, inaugurée en 1937. une réouverture qui coïncide avec le centenaire du musée, inauguré en 1919.

La Grande Galerie du musée de l’Air et de l’Espace va rouvrir le 14 décembre 2019. Cinq ans de travaux ont été nécessaires pour repenser entièrement l’exposition permanente.

OUVERTURE DE LA GRANDE GALERIE DANS L’AÉROGARE ART DÉCO : UN PARCOURS REPENSÉ, DES COLLECTIONS EXCEPTIONNELLES

Dans une nouvelle scénographie sobre et moderne, le parcours permanent de la Grande Galerie a été entièrement repensé ! Les collections uniques au monde du musée de l’Air et de l’Espace sont présentées en deux parties thématiques : « les pionniers de l’air » qui explore les premières ascensions en ballon et l’aviation naissante et « la Grande Guerre » qui développe l’aéronautique militaire lors de la Première Guerre mondiale.

MUSÉE DE L’AIR & DE L’ESPACE

Le voyage en surprendra plus d’un(e) ! Si de nombreux aéronefs sont exposés, des tableaux, des affiches, des bijoux, de la faïence… font aussi partie du parcours. Vintage, instructif et passionnant ! Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.

À l’occasion de la réouverture de la Grande Galerie, le musée de l’Air et de l’espace organisera un week-end portes ouvertes ces 14/15 décembre 2019.

Crédit photo : Musée de l’Air & de l’Espace©

