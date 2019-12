Terminator en ciné-concert le 15/05/2020 au Palais des Congrès

Le 15 mai 2020, les fans de Terminator pourront redécouvrir un film légendaire au Palais des Congrès de Paris en ciné-concert. Un film culte dans l’histoire de la Science-Fiction, à tel point qu’en 2008, il est sélectionné par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain pour y être conservé, en raison de son intérêt « culturel, historique ou esthétique ».

Terminator en live

Les fans de Science-Fiction en général et de Terminator en particulier seront ravis d’apprendre que le 15 mai 2020, un ciné-concert exceptionnel du film de James Cameron sera donné au Palais des Congrès de Paris. Une expérience originale et totalement immersive. Terminator sera projeté sur grand écran en version originale sous-titrée tandis que l’orchestre The Avex Ensemble rejouera l’emblématique bande originale composée par Brad Fiedel.

Signée James Cameron, cette épopée où Arnold Schwarzenegger incarne la machine à tuer la plus implacable ayant jamais menacé l’humanité : un T800 modèle 001, assure un cocktail d’action et de suspense insoutenable jusqu’à la dernière seconde (même si on connaît la fin ..).

Qui a pu oublier ce film réalisé par James Cameron en 1984 ?

L’histoire de Terminator est celle d’un robot d’aspect humain, qui est envoyé d’un futur où ses semblables livrent aux hommes une guerre sans merci. Sa mission est de trouver et d’éliminer Sarah Connor avant qu’elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance. Cette dernière envoie un de ses membres, Reese, aux trousses du cyborg.

Pour découvrir The Terminator en version ciné-concert avec l’orchestre The Avex Ensemble, rendez-vous donc le 15 mai 2020 au Palais des Congrès de Paris. Pour réserver vos places, cliquez ici.

