La saga des feuilletons et des séries ce soir à 21.00 sur France 3

La chaîne France 3 diffusera ce soir le premier documentaire qui retrace 70 ans d’histoire des feuilletons et séries françaises. L’occasion de se replonger dans une époque vintage qui rappellera des souvenirs à beaucoup d’entre nous.

La saga des feuilletons et des séries

France 3 diffusera ce soir à 21.00 « La saga des feuilletons et des séries « ; C’est le premier documentaire qui retrace 70 ans d’histoire des feuilletons et des sériées télévisées françaises. La chaîne nous promet quelques moments rares, jamais revus, autour d’un bouquet de stars du petit écran ; Anny Duperey, Danièle Evenou, Brigitte Fossey, Véronique Genest, Véronique Jannot, Marthe Keller, Corinne Touzet, Marthe Villalonga, Emmanuelle Boidron, Josée Dayan, Delphine Desyeux, Jean-Claude Drouot, Mehdi, Gérard Klein, Bernard Le Coq, Yves Rénier, Dominique Besnehard, Jean-Paul Tribout, Jean-Luc Azoulay, Marcel Bluwal, et Éric Damain.

De Thierry la Fronde à Capitaine Marleau, en passant par Marie Pervenche, le jeune Fabre, Poly ou Belle et Sébastien, la saga des feuilletons et des séries propose une rétrospective complète des programmes qui ont marqué notre enfance ou notre jeunesse. Vintage à souhait.

La saga des feuilletons et des séries – vendredi 3 janvier 2020 à 21.00 sur France 3.

