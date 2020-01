Le retour de Walker Texas Ranger

Le célèbre Ranger du Texas Cordell Walker reviendra bientôt à la télévision. C’est ce qu’a annoncé hier le site Allo Ciné , en précisant que l’acteur spécialiste en arts martiaux Chuck Norris ne serait plus de la partie.

Le retour de Cordell Walker

La série télévisée Walker Texas Ranger reviendra à la télévision. Une information confirmée par le site spécialisé dans le cinéma Allo Ciné. Diffusée pour la première fois aux États-Unis le 21 avril 1993 sur la chaîne CBS, la série compte 9 saisons pour 203 épisodes de 45 minutes au total.

Dans le rôle principal : Chuck Norris qui interprétait le Ranger Cordell Walker à la tête d’une équipe de Texas Rangers, dont son fidèle bras droit Jimmy Trivette, interprété par l’ancien footballeur américain Clarence Gilyard.

Exit Chuck Norris

La chaîne américaine THE CW a commandé le reebot qui n’aura pas de lien avec la série originale. Pour remplacer Chuck Norris, c’est l’acteur américain de 37 ans Jared Padalecki, interprète de Sam Winchester dans la série Supernatural qui a été choisi.

Dans le nouveau synopsis, Cordell Walker est de retour veuf et père de deux enfants. Une affaire à suivre de près..

Le saviez-vous ? C’est Chuck Norris qui interprète la chanson « The Eyes of the Ranger » dans le générique de la série; Un morceau écrit par le compositeur Tirk Wilder.

Crédit photo : Jared Padalecki – Gage Skidmore© (Wikipédia) et Chuck Norris – Tony Foster© (Wikipédia)

