Le spectacle de danse « SOY DE CUBA » revient à Paris et en France au printemps 2020. Un grand moment haut en couleurs baptisé « VIVA LA VIDA ! » et plein de chaleur pour nous donner un goût des vacances avant l’été.

VIVA LA VIDA !

Après avoir triomphé en Europe (Allemagne, Italie, Espagne…) et en France, en passant par des salles mythiques comme Le Palais des Sports ou encore La Cigale, le musical cubain revient avec un nouveau spectacle « Viva La Vida ! » au Casino de Paris du 28 avril au 17 mai 2020 et partira en tournée dans tout le pays à partir du 17 novembre 2020.

Production française, danseurs 100% cubains !

Lancée en 2011, cette production française a déjà réuni plus de 500 000 spectateurs. La troupe de « Soy De Cuba », emmenée par 14 danseurs 100% cubains et un orchestre live composé de 6 musiciens et 2 chanteurs, signe son grand retour à Paris au printemps 2020, pour ravir tous les amateurs de musique, danse et culture cubaine.

Au fil des tableaux hauts en couleur, cette version inédite offre un panorama de la musique cubaine et de ses danses mythiques : la Rumba, la Salsa, le Mambo, le Cha-Cha-Cha et le Reggaeton, pour un dépaysement total !

Un voyage inoubliable aux rythmes exotiques et endiablés, interprété par des virtuoses cubains parmi les meilleurs musiciens et danseurs de l’île. Ce nouveau spectacle dansant clame haut et fort un hymne à la vie et à la liberté́ sur fond de musiques colorées et de danses fiévreuses : ¡Viva la Vida!

Une nouvelle histoire dans la continuité

En 2017, l’histoire du show s’inspirait de la vraie vie de la danseuse Ayala Yanetsy Morejon, interprétant son propre rôle : elle quittait alors les plantations de tabac de Viñales, pour rejoindre seule La Havane et se consacrer à sa passion.

Dans ce tout nouveau spectacle « Viva la Vida ! », la vie d’Ayala bascule lorsqu’elle rencontre Oscar, un jeune boxeur travaillant à la fabrique de cigares, joué par Osmani Montero Hernandez, gagnant 2018 du Danse avec les Stars cubain. Deux destins opposés que la danse et l’amour vont réunir.

Plus d’informations et réservations en cliquant sur ce lien

Spectacle de danse « VIVA LA VIDA ! » – du 28 avril au 17 mai 2020 – Casino de Paris – 16 rue de Clichy – 75 009 Paris – places à partir de 20,30 euros – tournée dans toute la France du 17/11 au 20/12/2020.

Directeur musical : Rembert Egues

Direction artistique et mise en scène : Michael Xerri & Julie Dayan

Conception vidéo : Michael Xerri

Chorégraphies : Dieser Serrano Garcia

Directeur de l’image : Philippe Fretault

(22)

Étiquettes : danse cubaine