Le documentaire « Plogoff, des pierres contre des fusils » ressortira au cinéma le 12 février 2020, dans une version restaurée 2K.

Le synopsis

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes quotidiennes menées par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette terre finistérienne, désireux de conserver leur âme. Six semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse : le témoignage d’une lutte devenue historique.

À l’origine, Nicole et Félix Le Garrec s’étaient déplacés à Plogoff pour soutenir ses habitants contre le projet de centrale nucléaire sur leurs terres. Un mouvement qui avait provoqué l’arrivée sur place de 800 gendarmes mobiles, pour 2 000 Plogoffistes. Devant l’ampleur sans précédent du mouvement, les époux Le Garrec décident de réaliser un film sur ce qui se passe dans le Finistère.

Sans un sou en poche, ils n’hésiteront pas à hypothéquer leur maison, contracter des emprunts et vendre un terrain pour réunir les fonds nécessaires à ce qui ne sera plus un reportage de 20 minutes, comme ils le prévoyaient, mais un long-métrage d’une heure et cinquante deux minutes. Un des rares documentaires sur le nucléaire à être sorti en salles à l’époque, totalisant 250 000 entrées.

Le film a été sélectionné en 2019 pour Cannes Classics, la section du Festival de Cannes dédié aux films de patrimoine. Il sera au cinéma le 12 février 2020.

