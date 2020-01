SKATA VIBRATION : le groupe afro-rock 70’s sortira un nouvel album le 14/02/2020

Le groupe de rock alternatif nigérien SKATA VIBRATION sortira un nouvel album le 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin. Un joli cadeau pour tous les amoureux de bonne musique, que nous avons écouté en avant-première.

SKATA VIBRATION, le groupe rock alternatif psychédélique de Lagos (Nigéria), posera pour la première fois ses valises à Paris, au New Morning pour un concert exceptionnel le mardi 4 février ! L’occasion pour le quatuor de présenter son nouvel opus à sortir le 14 février 2020.

Jad (francophone), Adey, Stiques et Laughter, les quatre membres du groupe, puisent dans les eaux de l’afro-rock des années 60′ – 70′ pour nous délivrer un album frétillant, animé de liberté et d’espérance. Une galette rythmée et cool à la fois que nous avons parcourue pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

Cette seconde galette baptisée « TATSUNIYAN LAGOS » est un subtil mélange, riche en collaborations exceptionnelles comme le confirme le morceau « Dark » en 3ème position du CD, où la voix douce et sensuelle de la chanteuse Nneka chaloupe sur les notes suaves de la chanson.

Un album de 12 nouveaux morceaux à découvrir absolument, à partir du 14 février 2020. Le groupe sera en concert au New Morning le 4 février 2020, avec « Les Liseuses » en première partie. Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Étiquettes : SKATA VIBRATION