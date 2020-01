Thierry Lhermitte va interpréter Derrick au cinéma

Ce n’est pas une blague, le comédien et scénariste Thierry Lhermitte jouera le légendaire inspecteur Derrick au cinéma. Une information confirmée par la radio RTL ce matin, suite aux déclarations de l’acteur des Bronzés ce week-end sur la même station.

Ce n’est pas une fake news

Si vous étiez à l’écoute de la station RTL ce matin à 6.45 pour la rubrique quotidienne de Cyprien Cini, vous avez certainement cru à un canular lorsque le chroniqueur a confirmé que Thierry Lhermitte allait interpréter l’inspecteur Derrick dans un prochain film.

Il n’en n’est rien et cette information est ce qu’il y a de plus vrai. L’inoubliable interprète de Popeye dans « Les Bronzés » sorti en 1978 travaille d’ores et déjà à l’écriture du scénario et enfilera l’imperméable en cuir de Horst Tappert pour interpréter Derrick sur grand écran dès l’année prochaine.

Il y a de quoi rigoler

Cette adaptation de la série diffusée entre 1974 et 1998 (281 épisodes de 59 mn) sera une comédie où Thierry Lhermitte campera un anti-héros. Un rôle délirant qui peut réserver de bonnes surprises lors de sa sortie en salles. L’acteur déclarait sur RTL le week-end dernier qu’« on aime bien se moquer des allemands et avec un inspecteur aussi lent et ennuyeux que Derrick, il y a de quoi rigoler ».

Une poursuite en péniche

Le chroniqueur Cyprien Cini rajoutait ce matin que Derick avait sorti en tout et pour tout dix fois son arme en 281 épisodes, ça promet de l’action !

Il y aura même une poursuite en péniche ! Il fallait y penser. Affaire à suivre pour tous les fans de Derrick et de Thierry Lhermitte. Le tournage de cette adaptation devrait débuter en 2021.

Crédit photo : Georges Biard©-Wikimedia

(43)

Étiquettes : Derrick