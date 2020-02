Le Mondial du Tatouage fera couler l’encre du 13 au 15 mars 2020

La 10ème édition du Mondial de Tatouage se tiendra du 13 au 15 mars 2020 à la Grande Halle de La Villette de Paris. Un rendez-vous très attendu par les tatoueurs et tatoués, par son importance et son internationalité.

Un franc succès

Lancé en 1999 le Mondial du tatouage n’avait connu que 2 éditions pour s’arrêter après celle de 2000 au Trianon. Repris par le légendaire Tin-Tin (ce tatoueur de talent a exercé son art sur Beyoncé, Claudia Schiffer, Julien Doré, Jean-Paul Gaultier et Marc Jacobs entre autres) en 2013, l’événement en est aujourd’hui à sa 10ème édition, attirant toujours plus de monde chaque année, pour arriver à une fréquentation de 35 000 visiteurs l’année dernière. Un franc succès qui ne fait que confirmer l’attrait du tatouage en France, comme à l’étranger.

Sur cette nouvelle édition 2020, 420 des meilleurs artistes tatoueurs du monde entier viendront partager leur art et célébrer l’anniversaire des 10 ans. Plus de 50 nouveaux artistes sont présentés chaque année et près de 250 tatouages formeront une palette de couleurs pour les différents concours mis en place.

Distingués par un légendaire jury de tatoueurs composé de Filip Leu, Luke Atkinson, Kari Barba, Mark Mahoney et Junko Shimada, les lauréats des 8 catégories repartiront avec une magnifique tête de coq sculptée par Tin-Tin lui-même.

Obispo pour parrain

Le parrain cette année sera Pascal Obispo, chanteur/auteur/compositeur tatoué et fan de Tin-Tin. Il succédera à Philippe Decouflé, Kad Merad et Maïtena Biraben qui avaient parrainé les 3 éditions précédentes.

La musique sera toujours à l’honneur avec différents groupes qui se succèderont sur la grande scène centrale de la Halle de La Villette ; Pertubator le 13 mars, notre ami déjanté et talentueux Nicolas Ullmann et son Ullmann’s Live Kararocke le 14 mars (retrouvez notre interview en cliquant ici) et Nosfell le 15 mars.

Monsieur Vintage sera sur place et ne manquera pas de vous faire vivre en direct, ce qu’est le Mondial du Tatouage !

Mondial du Tatouage

Du 13 au 15 mars 2020

Grande Halle de La Villette

201 avenue Jean Jaurès – 75 019 Paris

Horaires : vendredi et samedi de 12.30 à 0.00 – dimanche : 11.30-19.30

Tarifs :

Pass 3 jours : 60 euros en prévente et 65 euros à l’ouverture de l’événement (40€ pour les 12-16 ans)

Dimanche : 25 euros en prévente et 27 euros à l’ouverture de l’événement (18€ pour les 12-16 ans)

Vendredi et samedi : 30 euros en prévente et 32 euros à l’ouverture de l’événement (20€ pour les 12-16 ans)

Entrée gratuite pour les enfants accompagnés de -12 ans avec justificatif d’identité

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

(59)

Étiquettes : MONDIAL DU TATOUAGE 2020