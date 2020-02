Le Vintage Festival Mulhouse se déroulera les 29/02 et 1er mars 2020

La 4ème édition du Vintage Festival Mulhouse se déroulera les 29 février et 1er mars 2020 au Parc Expo de Mulhouse. Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de rétro.

Mulhouse accueillera la 4ème édition du Vintage Festival les 29 février et 1er mars 2020. Pour l’occasion, le Market Vintage devient le Vintage Festival Mulhouse avec comme nouveautés de nombreuses animations, du spectacle, des jeux, des foodtrucks et de nombreux et nouveaux stands.

Le plus Grand Evénement Vintage du Haut Rhin

Cet événement regroupe plus de 100 exposants proposant un véritable vintage market où vous retrouverez de nombreux objets déco, mobilier, articles musicaux, prêt à porter, accessoires de mode, pour les passionnés des années 40 à 80.

Vous plongerez dans un univers retro et tendance unique

C’est un concept qui s’adresse aux femmes et aux hommes, amoureux de la mode, des accessoires, des objets, du Rock’n’Roll et de la déco qui font toute l’ambiance « old school » et le design des années 40 aux années 80. On trouvera sur place nombreux exposants qui proposeront de l’authentique, du tendance, du néo et pure vintage :

– Accessoires de Mode Vintage : Bijoux, Chaussures, sacs, chapeaux, lunettes pour hommes et femmes

– Vinyles, livres et magazines anciens, affiches anciennes

– Prêt à porter neuf et d’occasion, fripes

– Mobilier design des années 50 à 80’s authentiques et néo vintage

– Jeux et jouets anciens, des produits dérivés TV ou du Cinéma

– Créateurs d’objets, de déco et de Mode

Show Burlesque et Danses Rock’n Swing

Durant tout le week-end, différentes danses et initiations seront proposées au public. Vous trouverez également des démonstrations de différentes troupes et un magnifique show burlesque le samedi en fin de journée.

Concours Miss Mode Pin Up Mulhouse 2020

10 candidates se présenteront le samedi devant un jury afin d’élire pour la 1ère fois Miss Mode Pin Up MULHOUSE 2020 et ses dauphines. La gagnante sera qualifiée pour l’élection nationale. Également, un défilé de Mode rétro sera présenté par de nombreux modèles le dimanche après midi.

Raffi Arto, Jeune prodige du Rock’n Roll

Passionné de musique rock à l’image d’Elvis Presley et Chuck Berry, Raffi Arto est aussi un autodidacte. Il a appris seul à jouer du piano à l’âge de 6 ans. Et depuis, il est devenu un véritable prodige. Ce n’est donc pas un hasard si le jeune garçon a tenté sa chance sur le plateau de The Voice. En interprétant le titre « Proud Mary » de Creedence Clearwater Revival, Raffi Arto a complètement subjugué le public et les coachs. Ces derniers n’ont pas hésité à se lever entraînés par la musique.

Véritable concentré d’énergie et de bonne humeur, Raffi Arto a été le finaliste de l’émission The Voice 2018. Vous pourrez écouter et découvrir ce jeune crooner et prodige du piano le samedi 29 février.

De la Bonne humeur avec les Frères Jacquard

Les frères Jacquard retournent, détournent contournent, perturbent et entubent les tubes de la pop et de la chanson française et laissent immanquablement la banane et un air surpris à leur passage, en se jouant des lieux et des publics, enflammant les dance floors les plus patinés aux arrières salles les plus sombres. Impeccables dans leurs costumes tergal sortis des années 60, les frères Jacquard grattent guitare, basse et charango pour mieux (réen)chanter les tubes populaires, tout de parodie joyeusement assumée… Un spectacle vintage à ne pas manquer.

Jeux et Blind test au programme

Une speakerine sera la voix du festival et sera en charge de vous présenter les différents stands et les nombreuses animations sur scène et en dehors. Jeux concours et Blind Test au programme.

Un espace Rétrogaming et restauration

Un espace sera consacré au rétrogaming, avec des dizaines de jeux des années 1980 et 1990 qui seront en libre accès pour petits et grands. Également différents points boissons et food trucks seront proposés.

VINTAGE FESTIVAL MULHOUSE

Tarifs Visiteurs: Entrée : 5 €

Pass Week-end : 8 €

GRATUIT pour les – 12 ans

SAMEDI 29 FEVRIER et DIMANCHE 1ER MARS 2020

Samedi de 10h à 19h / Dimanche de 10h à 18h

PARC EXPO MULHOUSE

(17)

Étiquettes : Vintage Festival Mulhouse