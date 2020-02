L’ombre de Staline : en salles le 18/03/2020

Le nouveau film de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland sortira en salles le 18 mars 2020. Intitulé L’ombre de Staline, le long-métrage met en avant l’histoire du journaliste Gareth Jones, parti interviewer Staline à Moscou, en 1933.

L’URSS dans les années 30

L’ombre de Staline sortira en salles le 18 mars 2020. Réalisé par Agnieszka Holland, ce nouveau long métrage nous replonge dans l’ex-URSS des années 30, dirigée par Joseph Staline.

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable…

Satire de la Révolution russe

Le film adresse plusieurs clins d’œil à « La Ferme des Animaux » de George Orwell. Ce dernier apparaît dans le film, interprété par Joseph Mawle. Publiée dans les années 40, cette fable est une satire de la Révolution russe et une critique du régime soviétique sous Staline. Le fermier du roman s’appelle Mr. Jones.

Une histoire vraie

Le nouveau long-métrage d’Agnieszka Holland est basé sur l’histoire vraie du jeune journaliste gallois Gareth Jones, qui suite à ses révélations sur le régime stalinien en 1933, fût assassiné par la police politique soviétique à la veille de ses 30 ans, en 1935 en Mongolie. Sa découverte en Ukraine va lever le voile sur l’épisode le plus terrible de l’Histoire soviétique de l’entre-deux guerres.

Avec James Norton, le favori des « bookies » anglais pour reprendre le rôle de James Bond et avec Vanessa Kirby (The Crown, Mission Impossible : Fallout) et Peter Sarsgaard.

L’ombre de Staline – un film réalisé par Agnieszka Holland – sortie : 18 mars 2020 – casting : James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard et Joseph Mawle – distributeur : Condor distribution – durée : 119 mn.

Crédit photo : Robert Palka©

