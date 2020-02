Monica Bellucci reprend les Lettres et Mémoires de Maria Callas aux Bouffes Parisiens

Après le succès de ses débuts au théâtre à l’automne dernier (au théâtre Marigny), Monica Bellucci reviendra lire les Lettres et Mémoires de Maria Callas au théâtre des Bouffes Parisiens, pour une série de lectures exceptionnelles à partir du 28 février 2020.

Actrice internationale

Depuis ses débuts au cinéma en 1991 (vous saviez que la belle italienne avait joué dans le « Dracula » de Francis Ford Coppola sorti en 1992 ? elle y interprétait une des concubines du Comte Vlad Dracula), Monica Bellucci a joué pour les plus grands cinéastes internationaux. Héroïne populaire et égérie de films d’auteur, elle est à la fois James Bond Girl dans Spectre, Cléopâtre dans Astérix et Obélix, Persephone dans Matrix, Alex dans Irréversible ou Nathalie dans Doberman. Plusieurs fois élue comme Plus belle femme du monde, elle est l’un des visages les plus connus du cinéma international.

Premiers pas au théâtre

Elle fait ses débuts sur scène avec ces lectures exceptionnelles des Lettres et Mémoires de Maria Callas, en novembre 2019, sur la scène du théâtre Marigny, à Paris. « Ces lettres, je me mets à leur service. J’espère juste que ma voix pourra transmettre ne serait-ce que la moitié de la moitié des émotions qu’il y avait en cette femme » a déclaré Monica Bellucci.

L’histoire vraie derrière la légende

De l’enfance modeste à New-York de Maria Callas aux années de guerre à Athènes, de ses discrets débuts à l’opéra aux sommets d’une carrière planétaire entachée par les scandales et les épreuves personnelles, de l’amour idéalisé pour son mari à sa passion enflammée pour Onassis, ce récit unique nous fait découvrir pour la première fois l’histoire vraie derrière la légende. Se dévoile tantôt Maria, la femme vulnérable, déchirée entre sa vie sur scène et sa vie privée, tantôt Callas, l’artiste victime de son exigence et en perpétuelle bataille avec sa voix, et qui, malgré la solitude parisienne de ses dernières années, continuera de travailler sans relâche jusqu’à son dernier souffle, à l’âge de 53 ans.

« Un jour, j’écrirai mon autobiographie, je voudrais l’écrire moi-même afin de mettre les choses au clair. Il y a eu tellement de mensonges dits sur moi… » Maria Callas .

Monica Bellucci – Maria Callas, Lettres & Mémoires

Mise en scène de Tom Volf

À partir du 28 février 2020 à 19 heures

Billets : à partir de 20 euros

Théâtre des Bouffes Parisiens

