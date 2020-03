Six ans après son album Mue, Émilie Simon signe la bande originale du nouveau film de John Turturro : The Jesus Rolls. À cette occasion, nous vous proposons de découvrir le premier single et le clip de « Always Now ». Un morceau teinté de Flamenco à découvrir sans tarder.

Le retour de Jesus Quintana

Le film The Jesus Rolls sortira en salles le 6 mars 2020 aux États-Unis. Réalisé par John Turturro, il s’agit d’un croisement entre un spin-off de The Big Lebowski des frères Coen et du film Les Valseuses de Bertrand Blier, The Jesus Rolls centre l’histoire sur le personnage de Jesus Quintana, le génial joueur de bowling de The Big Lebowski, interprété par John Turturro.

Une artiste internationale

Auteure, compositrice et interprète, l’artiste française Émilie Simon en a réalisé la musique. Après des études de musicologie et un premier album éponyme sorti en 2003, elle mêle projets personnels et bandes originales pour servir au mieux les musiques de films. Elle compose notamment la musique du documentaire de Luc Jacquet La Marche de l’empereur ainsi que celle du film La Délicatesse de Stéphane et David Foenkinos, extrait de son album Franky Knight. En 2006, elle sort Végétal, album aux sonorités organiques et aquatiques. Le succès de cet opus marque le début d’un succès international. Émilie Simon vit entre les États-Unis et la France et enregistre en 2008 The Big Machine à New-York.

Récompensée trois fois par les Victoire de la musique, elle est également nommée aux César en 2005 pour la bande originale de La Marche de l’empereur. Elle se produit dans le monde entier.

The Jesus Rolls : la bande-annonce

Les sonorités justes

« Les influences de cet album viennent de ma région d’origine en France. Il s’agit de quelque chose de très présent dans mes gênes, dans mon sang, dans mon enfance. C’est un langage que je comprends et auquel je suis sensible. Travailler avec John sur la musique de ce film a été un réel plaisir puisqu’il savait exactement ce qu’il souhaitait entendre. On a travaillé ensemble sur chaque scène et beaucoup expérimenté tout ce qui pouvait être possible pour trouver les sonorités justes à l’univers de ce film, en symbiose avec ma sensibilité. L’image et la musique sont intrinsèquement mêlées, ce qui a créé des moments de pure magie. » C’est ce qu’a déclaré Émilie Simon à propos de son nouvel opus.

Always Now par Émilie Simon

Étiquettes : ALWAYS NOW