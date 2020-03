Le Grand Prix Poésie de la RATP est de retour

La RATP ouvrira son grand concours de poésie dans quelques jours. Nouvelle fraîche et plaisante après les grèves de décembre 2019, qui effacera peut-être d’un grand revers de prose, les galères d’un passé pas si lointain.

10 poètes affichés

À partir du 11 mars et jusqu’au 14 avril, tous les poètes en herbe, quel que soit leur âge, pourront à nouveau participer au grand concours d’écriture poétique proposé par la RATP ! À la clé : l’opportunité pour 10 d’entre eux d’être affichés pendant tout l’été sur l’ensemble du réseau et d’être ainsi lus par plusieurs millions de voyageurs chaque jour.

Des lots en plus pour les premiers

La thématique est libre : poésie lyrique, engagée, drôle ou absurde. Vers ou prose, c’est au choix, tant que vous respectez le nombre de 14 lignes maximum à envoyer. À la clef : une publication sur le réseau RATP et quelques lots : 400 euros de chèques cadeaux pour le lauréat de la section « Poète de -12 ans », une tablette tactile pour la section « Poète de 12 à 18 ans » et enfin, un week-end pour deux à Rome dans la section « Poète de +18 ans ».

Inscriptions à partir du 11 mars 2020

Pour en savoir plus et participer, cliquez sur ce lien. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 11 mars 2020 et resteront ouvertes jusqu’au 14 avril 2020.

Le Grand Prix Poésie RATP est un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la poésie et les amateurs de concours littéraires. Il doit son succès à ses nombreux participants, mais également à ses différents présidents. Stéphane de Groodt, Zabou Breitman, Augustin Trapenard, Raphaël et plus récemment Isabelle Carré ont ainsi endossé ces dernières années le rôle de « dénicheurs » de talents poétiques.

Izïa Higelin pour Présidente

Cette année, c’est Izïa Higelin, comédienne, autrice, compositrice et interprète, qui se prête au jeu ! Actuellement en tournée dans toute la France pour son dernier album, Citadelle, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’artiste a accepté de devenir la nouvelle Présidente du Grand Prix Poésie RATP.

Alors motivés pour participer ? À vos plumes, prêts, partez !

