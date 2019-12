La veste sans manches : accessoire essentiel du biker

Qu’elle soit en cuir ou en jean, la veste sans manches est l’accessoire idéal de tout biker qui se respecte. Il en existe même en doudoune, pour les plus frileux d’entre vous.

Essentiel comme un Perfecto

Les vestes en cuir sans manches pour homme font partie du dressing incontournable du biker. Élément essentiel du motard avec le Perfecto, le cuir sans manches se porte au choix torse nu pour les mieux taillés d’entre nous, avec un t-shirt ou par-dessus une veste en jean. Trois façons de porter la veste en cuir sans manches que l’on retrouve dans le film Hell Ride, sorti en 2008 et réalisé par Larry Bishop.

Un Larry Bishop également acteur de son long métrage, qui incarne le chef du gang « The Victors » appelé Johnny Pistolero. À ses côtés, ses deux lieutenants « The Gent » et « Comanche », interprétés par Michael Madsen et Éric Balfour. Un « Comanche » grand adepte de « la veste en cuir bras à l’air », comme les bikeuses du film.

Indémodable jean

Les vestes en jean sans manches pour homme font elles aussi partie intégrante du dressing des bikers. Comme la veste en cuir, la veste en jean peut se porter « sobre » à savoir sans aucun ajout ou « stylisé » ; patche d’appartenance à un club, à une marque, slogans ou messages en tous genres. On peut également la porter torse nu, sur un t-shirt ou par-dessus un Perfecto ou tout autre blouson de motard. Un style qu’on retrouve régulièrement dans la série devenue mythique « Sons of anarchy », sortie elle aussi en 2008, avec Charlie Hunnam et Ron Perlman.

Doudoune reine de la mode

Moins présentes dans le cinéma de bikers mais toutes aussi utiles dans la vie quotidienne ; les doudounes sans manches pour homme qui réchauffent, tout en laissant une liberté de mouvement. Autrefois réservées aux travailleurs ; bûcherons (qui la portaient sur une chemise chaude à carreaux, tout en ayant les bras libres pour travailler) ou manutentionnaires travaillant le plus souvent dans de froids entrepôts, la doudoune était également associée aux sportifs et aventuriers ; skieurs, explorateurs, chasseurs, pêcheurs et militaires. Elle est devenue aujourd’hui une véritable reine de la mode.

Des origines incertaines

Un vêtement qui selon les versions est d’origine française via la création de vestes en duvet par l’alpiniste Pierre Allain en 1931 ou américaine si l’on considère le brevet déposé en 1940 par Eddie Bauer (grand amateur américain d’activités de plein air). Toujours est-il qu’il est aujourd’hui international et fashion, avec une place de choix dans les dressings masculin et féminin.

