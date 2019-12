Mode homme : s’habiller quand on est corpulent

S’habiller quand on est un homme corpulent n’est pas toujours facile. Les dictats de la mode mettent quoi qu’on dise les tailles mannequin en avant, au détriment souvent de formes plus généreuses voire même naturelles. Heureusement il existe aujourd’hui des astuces et des vêtements adaptés aux plus forts d’entre nous, pour être à la mode et à l’aise en même temps.

Les dictats de la mode

La publicité a uniformisé l’homme du 21ème siècle en imposant des critères physiques au monde des mâles. Tablettes de chocolat, muscles longs et fins, corps imberbes mais barbes avant tout, à condition qu’elles soit taillées et entretenues chez un « Barber », coupes de cheveux tendances telles que la Pompadour, la coiffure Man Bun, Crop ou plus osée : au Bol.

D’un côté la tendance et les contraintes qu’elle impose et de l’autre, le naturel. Certains mâles préfèrent rester simples et ne pas subir ces fameux dictats de la mode. Parmi eux, des hommes qu’on dit « forts » ou corpulents et qui aiment se « saper ».

Aujourd’hui, il existe de nombreux modèles de pantalons pour homme de grande taille, comme des hauts et les chaussures qui vont avec. Voici quelques conseils pour bien choisir ses vêtements quand on est costaud :

Le haut du corps

Les pièges à éviter quand on est corpulents :

1. Prendre des vêtements trop amples

Qu’il s’agisse d’une chemise, d’un pull, d’un gilet, d’un polo, d’une veste, d’un blouson ou d’un manteau, évitez de les prendre trop amples. Cela ne ferait qu’accentuer l’impression globale de rondeur. Une femme peut se le permettre mais concernant la gent masculine, elle aura tout intérêt à choisir une taille adaptée.

2. Prendre des vêtements trop cintrés

À l’inverse, si vous optez pour des hauts trop moulants, votre embonpoint sera mis en avant, au niveau de la poitrine et du ventre. À bannir.

3. Porter des matières épaisses

Quand on est fort, il est préférable d’éviter de porter des matières épaisses telles que la laine, le tweed ou le velours, qui ne feront que renforcer votre stature en donnant une impression de grosseur.

4. Oublier les rayures horizontales

C’est un conseil que tout le monde connaît, car les lignes horizontales grossissent une silhouette, alors que les lignes verticales l’affinent, pensez-y lorsque vous irez renouveler votre dressing.

5. Éviter les motifs bariolés

Les t-shirts, pulls et autres hauts à gros motifs gonflent le buste, il vaut mieux là aussi les mettre de côté car les imprimés épaississent la silhouette.

Le bas du corps

Pour les extrémités, il s’agira de choisir des chaussures pour hommes de grande taille qui vont avec votre style. Sneakers si vous êtes plutôt Streetwear ou souliers si votre style est plus habillé.

Remontons vers les jambes pour là aussi, éviter quelques pièges basiques :

1. Stop au slim

Oubliez les pantalons slim ou trop moulants. Ils ne feront qu’accentuer le contraste entre votre buste, carré, et vos jambes. Ils sont de plus moins confortables qu’on pantalon bien ajusté.

2. Pas trop ample

Ni moulant ni trop ample, voilà comment doit être votre pantalon. L’idéal est de le choisir à votre taille, avec une petite marge de mouvement.

3. Pas d’arc en ciel

Quand on est corpulent, mieux vaut éviter les couleurs fluo ou trop piquantes pour les yeux, surtout si elles sont dépareillées de la tête aux pieds. Vous n’êtes pas le chanteur Carlos et votre objectif n’est pas de plaire aux enfants par des teintes acidulées sans aucun mariage entre elles.

Le noir mais pas que ..

Alors bien évidemment, il y a le fameux noir, celui qui affine les corps. Un classique quand on est fort et qu’on nous ressasse depuis des années. Et c’est vrai, le noir amincie les courbes, mais rien ne vous empêche de porter des couleurs sombres telles que le marron chocolat, très élégant, le bleu nuit, le gris ou encore le prune.

Vous pouvez envisager de belles couleurs vives, à condition de les porter ton sur ton, ainsi que les couleurs pastels, ou un combiné bleu/beige qui adoucit un ensemble en subtilité.

Privilégier vestes et blasers

Une fois que vous aurez évitez ces quelque pièges que nous venons d’énumérer, alors vous serez sur la bonne voie pour constituer un dressing adapté à votre morphologie. Il vous faudra alors privilégier les vestes et les blazers qui sont élégants et donnent une impression de carrure. Ne pas les prendre trop larges mais ajustés correctement, ils feront ressortir vos épaules et oublier votre ventre, en donnant visuellement un effet en « V » toujours flatteur.

Pour le bas, soit vous adoptez le pantalon qui va avec la veste en le prenant également ajusté, ou pourquoi pas le costume 3 pièces qui peut avoir beaucoup de classe sur une personne corpulente.

Si vous préférez le Streetwear, gardez la veste que vous accorderez avec une paire de jeans, à la coupe droite ou semi-ajustée. Vous voilà sapé pour l’hiver 2019/2020 qui arrive !

