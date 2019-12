Nouvelle collection Smuggler : entre héritage et modernité

La marque de vêtements made in France pour hommes Smuggler lance une nouvelle campagne. Une communication basée sur le rétro qui allie inspirations vintage et modernité, en un mot, un axe de communication néo-rétro qui présente une collection sobre, élégante et raffinée.

Depuis 1978

Depuis sa création en 1978, Smuggler n’a jamais cessé de se réinventer. L’intention première de la Maison est de casser le « gris » de travail et l’austérité des vêtements fonctionnels, pour redonner l’envie d’acheter un costume, une veste ou un pantalon, par plaisir.

Smuggler propose des lignes modernes et un grand choix de matières, mais également des associations de couleurs et des audaces surprenantes. C’est aussi la marque qui a initié le concept de « l’originalité élégante » en associant au costume traditionnel des doublures colorées et vives.

Plus que jamais, Smuggler souhaite accompagner le quotidien des hommes à l’allure affirmée et conscients des enjeux de la mode. Des hommes stylés et engagés. Modernes.

Voiture italienne & mode à la française

Dans cette continuité, Smuggler dévoile sa nouvelle collection à travers une campagne alliant inspirations vintage et modernité. On y découvre un homme au volant d’une Alfa Romeo 2000 (un modèle produit entre 1958 et 1961) dont le modèle 1600 reprend le design (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien).

Une voiture italienne élégante, comme son chauffeur habillé Smuggler de la tête aux pieds. Celui-ci se dirige vers une villa contemporaine. Il s’installe pour pianoter quelques notes et croiser le chemin d’un autre modèle, et l’on voit évoluer les deux personnages vêtus de différents habits de la marque, dans un design et un mobilier néo-rétro très chics.

Un style néo-rétro

Mêlant héritage et modernité, la silhouette Smuggler se définit par des coupes parfaites, des choix de matières de grande qualité aux motifs originaux et le sens du détail. Cette saison, la marque de costume pour homme revisite les codes de l’élégance masculine dans une ambiance vintage. Redingote, carreaux, flanelle, tweed et Prince de Galles sont mis à l’honneur, comme un hommage aux silhouettes des Peaky Blinders.

Cette saison, Smuggler présente sa nouvelle identité visuelle, et offre une collection bien ancrée dans l’air du temps. Découvrez toute la collection en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Édouard Bressy© pour Smuggler

