OMEGA dévoile la nouvelle montre de James Bond

OMEGA dévoile à New-York la nouvelle montre de 007, qui apparaîtra à l’écran dans le 25e film de la saga James Bond, Mourir peut attendre (No Time To Die), prévu dans les salles le 8 avril 2020. Une présentation qui s’est faite en présence d’invités prestigieux tels que Daniel craig, Michael G.Wilson et Barbara Broccoli. Pour l’occasion, Monsieur Vintage vous propose une rétrospective des montres Omega qui ont accompagné James Bond depuis 1995.

Nouvelle Seamaster Diver 300M Édition 007

En tant qu’horloger officiel de l’espion préféré de la planète, OMEGA a organisé à New York un événement à l’occasion de la sortie de sa dernière montre inspirée par James Bond. Les invités ont été reçus au Top of the Standard Hotel, où la nouvelle Seamaster Diver 300M Édition 007 a été dévoilée pour la première fois. L’acteur Daniel Craig et les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli étaient présents pour l’occasion.

Depuis 1995

James Bond porte une montre OMEGA depuis le film GoldenEye, sorti en 1995. Un choix de Lindy Hemming, costumière de tous les films de la saga, de GoldenEye à Casino Royale. À leur arrivée sur le lieu des festivités à New York, les invités ont pu admirer les différentes montres Seamaster portées par l’espion anglais au cours des 25 dernières années.

D’inspiration rétro

Daniel Craig a tenu à s’exprimer au sujet de son implication dans le processus de création : « Lors de ma collaboration avec OMEGA, nous nous sommes dit que la légèreté de la montre serait un critère essentiel pour un soldat comme 007. J’ai également suggéré d’ajouter quelques détails et couleurs d’inspiration rétro pour conférer à la montre un style unique. Le résultat est incroyable. »

Nouvelle OMEGA Seamaster Diver 300M Édition 007 : disponible en bracelet acier maillé ou en tissu bicolore

Voici une rétrospective des montres Oméga portées par le célèbre agent 007 depuis le film GOLDENEYE sorti en 1995 :

GOLDENEYE (1995) :

OMEGA Seamaster Quartz Professional Diver 300M

Le début d’une longue histoire entre OMEGA et James Bond. Piégé dans le train blindé de son ennemi, l’espion britannique utilise le laser intégré à la lunette de sa montre pour découper la paroi en métal du wagon sur le point d’exploser et s’échapper in extremis avant la détonation.

DEMAIN NE MEURT JAMAIS (1997) :

OMEGA Seamaster Professional Diver 300M

Pour cette deuxième aventure dans la peau de 007, Pierce Brosnan porte la version chronomètre automatique de la célèbre OMEGA Seamaster Diver 300M. Dans le film, elle intègre un détonateur amovible télécommandé.

LE MONDE NE SUFFIT PAS (1999) :

OMEGA Seamaster Professional Diver 300M

Emporté par une avalanche, le célèbre espion au service de Sa Majesté s’en sort indemne grâce à un ingénieux gilet à airbag. Les ampoules LED qui équipent sa montre OMEGA lui seront très utiles une fois plongé dans l’obscurité. Par la suite, piégé dans un silo nucléaire, Bond déploie alors le grappin miniature de sa Seamaster au moyen d’une simple pression sur le bouton de la valve à hélium.

MEURS UN AUTRE JOUR (2002) :

OMEGA Seamaster Professional Diver 300M

Bond porte sa fidèle Seamaster à laquelle ont été apportées deux modifications : une goupille de détonation remplace la valve à hélium, contrôlée au moyen de la lunette, et la couronne est équipée d’un laser activé par une pression sur le cadran.

CASINO ROYALE (2006) :

OMEGA Seamaster Diver 300M

C’est la montre que porte James Bond dans la scène où il rencontre Vesper Lynd à bord du train. Légèrement modifiée par rapport aux anciens modèles et dotée d’un séduisant cadran bleu, elle attire le regard de Vesper qui la décrit comme « magnifique ».

OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M

Cette montre est la première OMEGA portée par Daniel Craig dans Casino Royale : une Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial Chronometer dotée d’un impressionnant boîtier de 45,5 mm de diamètre, d’un bracelet en caoutchouc et d’un cadran noir.

QUANTUM OF SOLACE (2008) :

OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M

Bond est accompagné par cette montre élégante au volant de son Aston Martin DBS sur les rives du lac de Garde dans la palpitante scène d’ouverture du film. Avec sa lunette et son cadran noirs épurés au style classique, cette Planet Ocean incarne une version plus discrète de la montre traditionnelle de 007.

SKYFALL (2012) :

OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M

Portée dans le film d’action Skyfall, cette Seamaster a participé à de nombreuses scènes cultes, notamment celle de la passionnante course-poursuite à moto dans les rues d’Istanbul.

OMEGA Seamaster Aqua Terra

Avec son cadran bleu à finition rayée, cette OMEGA Seamaster Aqua Terra est entraînée par le même mouvement que la Planet Ocean.

SPECTRE (2015) :

OMEGA Seamaster Aqua Terra

Une montre à la fois robuste et classique, hommage à l’histoire maritime riche d’OMEGA et parfaitement adaptée aux compétences nautiques de Bond. Avec son cadran soleillé et laqué bleu, cette montre certifiée chronomètre de 41,5 mm est entraînée par le calibre OMEGA Master Co-Axial 8500.

OMEGA Seamaster 300

Première montre OMEGA de 007 dotée d’un bracelet NATO, ce modèle est le résultat d’un cocktail qui a fait ses preuves : la sportivité d’une montre de plongée associée à un design chic. Elle arbore une aiguille centrale des secondes « lollipop » et une lunette GMT tournante bidirectionnelle. Dans le film, la montre cache un secret explosif qui aide Bond à se sortir d’une nouvelle situation périlleuse.

MOURIR PEUT ATTENDRE (2020) :

OMEGA Seamaster Diver 300M Édition 007

OMEGA a travaillé en étroite collaboration avec Daniel Craig pour imaginer la nouvelle montre portée à l’écran par 007. Et le résultat tient toutes ses promesses. Il prend la forme d’une élégante montre de 42 mm façonnée en titane grade 2, un matériau robuste et léger.

Disponible en février 2020

Pour sa nouvelle mission, James Bond aura le plaisir d’être accompagné par une toute nouvelle montre OMEGA. La Seamaster Diver 300M Édition 007 a été spécialement pensée dans un esprit militaire. Un design largement influencé par l’acteur Daniel Craig. Cette montre en édition non limitée sera intégrée à la collection emblématique d’OMEGA dès le mois de février. Elle sera proposée sur un bracelet à mailles en titane ou un bracelet NATO à rayures brun foncé, gris et beige, fermé par une boucle gravée du nombre « 007 ».

Le boîtier de chaque montre de 42 mm a été façonné en titane grade 2, de même que le bracelet, fermé par une innovante boucle réglable. Ce matériau unique, particulièrement léger et résistant, est idéal pour les agents secrets à la recherche de confort en mission. La nouvelle forme du fond saphir bombé permet d’obtenir une montre un peu plus mince que la Seamaster Diver 300M standard.

Pour cette montre, OMEGA a choisi un cadran en aluminium d’une couleur rappelant la patine brune que prennent certains cadrans vintage avec le temps, baptisée brun « tropical » par les collectionneurs. La lunette s’habille également d’aluminium dans le même ton.

Sur le fond du boîtier se trouve une série de chiffres qui reprennent le format des véritables montres militaires. « 0552 » est un code utilisé par la Marine tandis que « 923 7697 » désigne une montre de plongée. La lettre « A » signifie que la montre est dotée d’une couronne vissée et le chiffre « 007 » fait bien sûr référence au nom de code de l’agent James Bond. Enfin, le nombre « 62 » est un clin d’œil à l’année de production du tout premier film de la saga.

Pour concevoir cette nouvelle montre, OMEGA a travaillé en étroite collaboration avec Daniel Craig et les producteurs du film. L’influence et les conseils de l’acteur transparaissent largement dans le résultat final. Elle est complétée par un fond de boîtier NAIAD LOCK qui permet de garder toutes les indications gravées parfaitement alignées. Elle est entraînée par un mouvement particulièrement impressionnant : le calibre OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8806, qui répond aux plus hauts critères de l’industrie horlogère en termes de précision, de performance chronométrique et de résistance magnétique.

Les aventuriers qui choisiront cette Seamaster Diver 300M Édition 007 auront le plaisir de la recevoir dans un étui en tissu brun exclusif. La montre est étanche jusqu’à 30 bars (300 mètres) et protégée par une garantie OMEGA de 5 ans.

Crédit photo : OMEGA© et Greg Williams© pour OMEGA

