« Christian Louboutin Exhibitionniste » sortira en librairie le 26 février 2020. Un ouvrage qui brosse un portrait complet du créateur français sous la plume d’Éric Reinhardt, une préface d’Olivier Gabet et les images de Jean-Vincent Simonet.

C’était il y a 29 ans

Christian Louboutin a lancé sa marque éponyme à la fin de l’année 1991. Après une première boutique ouverte le 21 novembre 1991 rue Jean-Jacques Rousseau, dans le 1er arrondissement parisien, l’artiste de la chaussure inaugure son premier magasin américain à New-York deux ans plus tard.

Après quelques débuts difficiles, le succès est au rendez-vous et dès le milieu des années 90, Christian Louboutin chausse les modèles de grands créateurs pour leurs défilés : Azzaro, Jean-Paul Gaultier, Lanvin et Givenchy entre autres griffes prestigieuses.

Révélations et inspirations

Dans l’ouvrage « Christian Louboutin Exhibitionniste », qui accompagne une exposition sans précédent au palais de la Porte-Dorée, Christian Louboutin révèle ses sources d’inspiration, son imaginaire, sa culture et son goût d’esthète pour l’art et les objets précieux ou insolites, ainsi que pour certaines personnalités du monde de l’art, de la mode et du spectacle, d’Oscar Niemeyer à Yves Saint Laurent et Tina Turner.

Des dessins originaux de Christian Louboutin accompagnent ces objets et œuvres d’arts, attestant de leur influence sur son travail. Toutes ces pièces proviennent des musées internationaux les plus prestigieux, de collections privées ou des maisons de Christian Louboutin. Olivier Gabet, commissaire de l’exposition, les a réunies à partir d’échanges avec ce dernier.

Charge sensuelle et électrique

Les photographies incandescentes de Jean-Vincent Simonet, spécialement réalisées pour ce livre, traduisent la charge sensuelle et électrique des créations de Christian Louboutin. Au gré d’une conversation ludique et érudite avec l’écrivain Éric Reinhardt, qui signe aussi la direction éditoriale et artistique de cet ouvrage, le lecteur parcourt le cabinet de curiosité du créateur, pénètre son intimité et découvre le talent et la pensée sans cesse étonnante de l’homme qui se tient depuis plus de vingt ans derrière les célébrissimes semelles rouges.

« Christian Louboutin Exhibitionniste »

TEXTES D’ÉRIC REINHARDT

PRÉFACE D’OLIVIER GABET

PHOTOGRAPHIES DE JEAN-VINCENT SIMONET

Relié / 23 x 30,50 cm / 256 pages / 250 illustrations couleur

59,00 € / ISBN : 978-0-8478-6828-5 / Rizzoli New York / Date de parution : 26 février 2020

Éric Reinhardt brosse un portrait intime du créateur, une plongée dans les innombrables sources d’inspiration de ses souliers emblématiques.

(63)

Étiquettes : Christian Louboutin