La Boutique du Vintage vient d’ouvrir

Pour bien débuter cette troisième décennie du 21ème siècle et parce que nous vous savons amateurs de rétro, nous vous avons déniché une nouvelle plateforme qui devrait vous plaire. Son nom ? La Boutique du Vintage, un e-shop davantage orienté sur le néo-rétro que sur l’ancien.

La vague du néo-rétro

Cela fait déjà un bail que le vintage a le vent en poupe. Plus qu’un effet de mode, la vague du rétro est davantage un phénomène sociétal. Mais qui dit vintage ne dit pas forcément ancien, avec les accros du néo-rétro qui se font de plus en plus nombreux, la demande se fait grandissante et c’est pour y répondre que la Boutique du Vintage a récemment ouvert son portail internet.

Mettre en valeur l’esprit d’héritage

La Boutique du Vintage est avant tout une première aventure entrepreneuriale entre deux amis, passionnés par les designs anciens et partageant un intérêt commun autour de l’univers vintage. Mais le site n’est pas sur une nouvelle « friperie », la singularité de cette boutique en ligne provient essentiellement du fait que son équipe est sans cesse à la recherche d’objets & vêtements d’inspirations vintage mais de conception moderne. Une nouvelle façon de mettre en valeur cet esprit d’héritage et de ses designs vintage iconiques.

Aujourd’hui,La Boutique du Vintage se concentre essentiellement sur la décoration et la mode avec les catégories suivantes :

• Décoration vintage

Avec des rééditions d’affiches et plaques métalliques à l’ancienne. Un exemple : l’affiche « We Can Do It! » réalisée en 1943 par le dessinateur américain John Howard Miller, pour Westinghouse Electric, dans le cadre de l’effort de guerre, une réédition format 51 cm x 35,5 cm vendue 6,90 euros sur le site La Boutique du Vintage.

• Accessoires vintage

Vous y trouverez des sacs vintage, ainsi que des bananes (qui font leur grand retour), des sacoches et des sacs pour appareils photos.

• Vêtements vintage

Un e-dressing en grand majorité composé de blousons en cuir vintage, de vestes militaires, de Bombers et de maillots cycliste rétro.

Mais plus qu’on long discours, une visite du site sera plus parlante. Vous pouvez découvrir leurs produits en cliquant sur ce lien.

Crédit image : source Pixabay – auteur original : J.Howard Miller© pour Westinghouse Electric

