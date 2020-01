Parkas et blousons en taille XXL

L’hiver est arrivé déposant sur la métropole un manteau froid pour le trimestre à venir. L’occasion de faire le ménage dans notre dressing masculin en renouvelant nos parkas. Une fois de plus et pour clôturer notre triptyque « grandes tailles », nous avons réalisé un focus sur les modèles grandes tailles.

Se vêtir « King Size » pour l’hiver

Même si les températures ne sont pas encore de saison, l’hiver est arrivé le 21 décembre comme prévu. Les fêtes sont passées et les soldes ne vont pas tarder à arriver, voilà une belle occasion messieurs de se vêtir « king size » pour l’hiver.

Face au froid, la gent masculine se divise en 3 catégories ; ceux qui portent la parka, les adeptes du blouson ou les abonnés au manteau. Mais qu’est ce qui caractérise chacun de ces vêtements ? Monsieur Vintage vous aide à y voir un peu plus clair.

La parka

La parka est un vêtement d’hiver mi-long qui arrive en dessous des hanches et qui peut recouvrir une veste. Il en existe de toutes tailles, voire même de très grandes tailles pour les plus corpulents d’entre-nous. Leur prix varie de 100 à 800 euros. La parka peut se porter avec un jean ou par-dessus un costume, une polyvalence qui est un avantage pour ce par-dessus hivernal.

Le blouson

Le blouson est plus court avec une base au niveau de la ceinture, plus léger il s’accordera parfaitement en cette période d’hiver avec un pull à col roulé. Un vêtement qui peut être très élégant comme le modèle Ralph Lauren 100% coton beige, vendu 239 euros. Là encore, de grandes tailles sont disponibles jusqu’à 4XL. Les prix varient de 100 à 400 euros. Le blouson avec son style décontracté s’accordera davantage avec un pantalon denim.

Le manteau

Le manteau est un vêtement d’extérieur long dont la longueur peut aller du dessus du genou jusqu’au mollet. L’avantage est de pouvoir l’associer à un style décontracté, par-dessus une veste associée à une paire de jeans, ou sur un costume. Les tarifs vont de 200 à plus de 1000 euros.

Et pour les plus costauds d’entre-nous qui veulent davantage de conseils pour s’habiller quand on est corpulent, retrouvez notre article spécial « grandes tailles » en cliquant sur ce lien.

