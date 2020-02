But You’re French est une nouvelle marque de chemises pour hommes et femmes. Française et éco-responsable, ça ne fait pas moins de trois bonnes raisons pour vous en parler, à une douzaine de jours de la Saint-Valentin.

Clin d’œil au cinéma français

Nous avons récemment découvert une nouvelle marque de chemises pour hommes et femmes. Française à 100%, elle l’est même jusqu’à son nom, inspiré directement d’une réplique du film de Gérard Oury : « La grande vadrouille » sorti en 1966 avec Louis de Funès et Bourvil. Cette réplique est dite pendant la célèbre scène des bains turcs par Louis de Funès en réponse au « Oh bah merde alors.. » de Bourvil. Un clin d’œil vintage et franchouillard au cinéma français.

1 chemise pour 1 arbre

De 1966 à 2020, la réplique s’est transformée en marque éco-responsable, puisque l’entreprise But You’re French crée, fabrique et commercialise des chemises en coton 100% biologique. D’ailleurs, pour chaque chemise achetée, un arbre est planté en partenariat avec Reforest’Action, dans une forêt française à Saint-Philbert-de-Pont-Charrault, en Vendée.

Un produit testé par Monsieur Vintage

Test produit

Nous avons testé le produit, en commandant un modèle chemise homme : « Chemise blanc lumineux – chemise aisance » en taille XL vendu 145 euros. La chemise arrive par La Poste dans une élégante boîte noire cartonnée et estampillée « Maître Chemisier ». La chemise est livrée entourée de papier de soie et maintenue par des épingles.

Une fois enfilée, elle tombe parfaitement sur les épaules et se glisser dans la popeline de coton 100% biologique est très agréable. En quelques mots voici ce qui caractérise notre modèle essayé : une coupe légendaire, un pli d’aisance dans le dos, un col français, une poche poitrine avec logo de la marque, des boutons en nacre naturelle et de longues manches aux poignets arrondis.

La chemise est livrée enrobée de papier de soie

Un produit de qualité que nous avons beaucoup apprécié et qui mérite un entretien à la hauteur. C’est la raison pour laquelle la marque fournit une fiche d’entretien très pratique, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

Homme & femme

La chemise Blanc Lumineux pour Homme est assortie à la chemise Blanc Lumineux pour Femme (vendue 135 euros). L’occasion de vous faire plaisir si vous en commandez une à offrir pour la Saint-Valentin.

Nous vous invitons vivement à découvrir les produits But You’re French d’une part (en cliquant ici) et les motivations éco-responsables qui ont poussé l’équipe à lancer cette marque de qualité d’autre part, tout en respectant l’environnement et en produisant 100% français (en cliquant ici).

Les chemises But You’re French – Crédit photo : But You’re French©

Une chemise But You’re French, c’est aussi 1 200 litres d’eau économisés par chemise pour la planète et 8 entreprises basées en France qui profitent des retombées économiques directes avec la création de cette nouvelle marque.

Bonne Saint Valentin à toutes et à tous !

Crédit photo : But You’re French© et Monsieur Vintage©

