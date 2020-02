Puma présente la RIDER : une sneaker Pop et néo-rétro en vente le 22/02/2020

La marque d’équipements sportifs allemande Puma présente un tout nouveau modèle de sneakers baptisé RIDER. Une chaussure sportswear qui fusionne le futur et le rétro pour une belle combinaison acidulée.

La RIDER : futur classique de 2020

Puma, le géant du sportswear allemand présente un tout nouveau modèle de sneakers : la RIDER. Une chaussure qui s’annonce d’ores et déjà comme le nouveau classique de 2020 et qui mélange le vintage et le futur.

Les couleurs sont Pop, acidulées et pétillantes. Fusionnant un design futuriste et rétro à travers des mélanges de teintes vibrantes et des accents nostalgiques, la RIDER est un modèle néo-rétro au look affirmé.

Déjà présentée en collaboration avec Helly Hansen il y a quelques semaines, Puma dévoile enfin la date de sa sortie internationale : ce sera le 22 février 2020 !

PLK pour la France

Avec une campagne de communication globale aux couleurs du rappeur YBN Cordae, la France à choisi le rappeur hexagonal PLK. Mis en scène dans une vidéo à son image et un shooting réalisé par Fifou, PLK présente la RIDER sous toutes ses coutures.

Des couleurs acidulées

La sneaker dévoile une semelle intercalaire blanche et Formstrip, ainsi que des superpositions de couches en daim noir, de couleur bleu vive, rouge et vert néon. Une sneaker hommage aux années 80 !

La RIDER sera disponible ce samedi 22 février 2020 sur le site de la marque et chez les revendeurs habituels de l’enseigne.

Crédit photo : Puma©

