SANTA MUERTE : une marque de bijoux rock’n’roll

La marque de bijoux SANTA MUERTE propose des pièces intéressantes à plus d’un titre. D’une part parce qu’elles sont fabriquées en France, de conception artisanale, mais également parce qu’elles sont rock et destinées aux hommes, comme aux femmes.

Production française et artisanale

À l’époque de la mondialisation et de la production industrielle de masse, qu’il est bon de présenter des produits français et façonnés artisanalement. Quand en plus il s’agit de bijoux de qualité connus et reconnus, il suffit de jeter un coup d’œil sur les réseaux sociaux de la marque pour s’en convaincre : 54 000 followers sur Facebook et plus de 46 000 sur Instagram, clairement orientés rock’n’roll, c’est un véritable régal.

Ambiance Kustom Kulture

Cette marque made in France, c’est SANTA MUERTE. Une griffe qui propose aussi bien des bagues, des bracelets, des colliers et des boucles d’oreilles. Ancrée (ou encrée c’est selon) profondément dans l’univers des bikers, du tatouage et du rock, l’enseigne plaira à coup sûr à nos lecteurs habituels comme aux aficionados de la Kustom Kulture.

Un large choix de pierres

Les ornements SANTA MUERTE sont pour la plupart élaborés sur la base de pierres. La marque française utilise l’une des plus connues d’entre elles : l’Améthyste, mais également la Bronzite, le Grenat, l’Hématite, l’Howlite, le Jaspe Kambaba exotique, le Jaspe sang de dragon, le Jaspe araignée, le Jaspe impérial, le Jaspe bréchique, le Jade blanc, le Lapis lazuli, la Labradorite, la Larvikite, la Moldavite, l’Obsidienne flocon de neige, l’Onyx mat, l’onyx, l’œil de taureau, l’œil de faucon, l’œil de tigre, la Pierre de lave, la Pyrite, le Quartz, le Quartz fumé, la Régalite noire, la Sodalite mate, la Turquoise africaine et la Turquoise.

Des prix contenus

Autant de possibilités qui s’offrent à vous pour dénicher un bracelet, un collier, une bague ou un chapelet, à des tarifs abordables. Comptez en effet une moyenne de 36 euros pour une paire de boucles d’oreilles, 50 euros pour une bague, 45 euros pour un bracelet (une quarantaine d’euros pour un bracelet en cuir), 60 euros pour un collier (colliers perles homme et femme) et 70 euros environ pour un chapelet. Et avec l’approche de la Saint-Valentin si vous hésitez quant aux goûts de votre dulciné(e), vous avez la possibilité d’offrir une carte cadeau.

Cerise sur le gâteau : le site est très bien fait, ergonomique et intuitif. Il suffit de sélectionner un type de produit en haut de la page d’accueil et de décliner vers celui que vous recherchez.

Nos coups de cœur

Made in France, artisanale, abordable et dans l’esprit rock’n’roll que nous chérissons, la marque SANTA MUERTE vaut véritablement le détour si vous vous retrouvez en elle. Nous avons flashé sur quelques produits tels que :

La bague épaisse Rock’n’roll en étain vendue 51 euros

Le bracelet double rang Rojo Sangre en perles de pierre fine vendue 64 euros

Le collier El Corazon avec pendentif en étain et chaîne en acier inoxydable à 44 euros

La paire de boucles d’oreilles Cutthroat couteau cran d’arrêt en étain vendue 36 euros

Crédit photo : SANTA MUERTE©

Étiquettes : bijoux