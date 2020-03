Le dressing de Nicky : des vêtements streetwear et vintage à prix abordables

Toujours à l’affût des nouveautés liées au rétro, nous avons découvert une boutique de vente en ligne dédiée aux vêtements vintage et orientée sur le streetwear des années 70 à 2000. Son nom ? Le dressing de Nicky. Une plateforme à découvrir.

Le vintage a la cote

L’intérêt pour le vintage n’est pas prêt de diminuer. Que ce soit dans la mode, le design, l’art et la moto, ce bon vieux rétro a toujours de l’avenir. Soucieux de dénicher des lieux, produits, tendances et revendeurs vintage, nous avons récemment découvert une toute nouvelle plateforme baptisée Le dressing de Nicky.

Partager une passion

Ouverte au début de mois de mars 2020, cette e-boutique a été créée par Nicolas. Passionné par les vêtements de marque et plus particulièrement par le streetwear, il a décidé d’ouvrir sa propre boutique en ligne afin de faire partager sa passion aux autres.

Sensible aux problèmes de pollution et sachant que le textile est la seconde industrie la plus polluante (avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère chaque année), après le pétrole, Nicolas essaie de respecter au mieux la planète en achetant ses vêtements dans les friperies et les vide-greniers.

Un mode de consommation qu’il a voulu faire partager en créant sa propre friperie en ligne streetwear composée essentiellement de vêtements d’époque. 80% des produits sont des marques connues et reconnues telles que Champion, Reebok, Nike, Adidas, Fila, Lacoste, Fred Perry et Lotto.

Authenticité des produits

Soucieux de conserver le véritable esprit vintage des vêtements vendus sur sa plateforme, Nicolas pousse ses recherches un peu plus loin en trouvant des produits authentiques avec des couleurs de l’époque. Son but ? Que chaque vêtement chiné puisse raconter une histoire, et qu’il puisse rencontrer un acheteur qui l’aime pour sa juste valeur.

Chaque produit est contrôlé (contrefaçon ou autres), lavé et dispose d’une carte d’authenticité tamponnée par Le dressing de Nicky, certification que le produit est 100% authentique.

Des prix très abordables

La très bonne surprise du site Le dressing de Nicky, c’est le prix. Alors qu’emportés par une frénésie tarifaire liée à l’engouement global pour le vintage certains commerçants n’hésitent pas à mettre un bon coup de massue sur lés étiquettes, Nicolas lui, rend ses produits accessibles au plus grand nombre avec des prix raisonnables.

Il faut en effet compter en moyenne une quinzaine d’euros pour un t-shirt, 25 euros pour un pull ou une veste de survêtement et environ 30 euros pour un sweat à capuche Champion. Un très bon point pour ce site.

Pas de sur-stock

Le dressing de Nicky proposant des pièces d’époque, le stock est logiquement limité, idem pour les tailles. À vous donc de chiner sur le site pour trouver ce qui vous plaira.

Un site aéré, plutôt ergonomique et qui propose 3 entrées différents pour découvrir les produits : par la rubrique « Dressing vintage streetwear », « nos marques » ou « vêtements vintage ».

La livraison se fait sous 24 ou 48 heures et elle est gratuite à partir de 60 euros d’achat. Pour découvrir tous les produits du Dressing de Nicky il ne vous reste plus qu’une chose à faire : cliquer sur ce lien !

Crédit photo : Le dressing de Nicky©

Étiquettes : fripes vintage