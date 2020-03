Comment avoir (très) simplement la Wi-Fi partout chez soi ?

On a beau s’appeler Monsieur Vintage, il n’en reste pas moins que nous vivons à notre époque et qu’en tant que site internet, nous sommes directement concernés par un réseau Wi-Fi de qualité pour produire notre contenu sans coupure ni problème de chargement. C’est la raison pour laquelle, dans une offre pléthorique et souvent synonyme de complexité d’installation, nous avons voulu tester celle de Devolo, qui propose des adaptateurs relais Wi-Fi d’une simplicité enfantine à installer. Et ça fonctionne très bien. Explications.

Une installation très simple

Tous les utilisateurs d’internet ont connu des problèmes de connexion Wi-Fi chez eux, ou au bureau. Nous en faisions partie avec nos bureaux installés sur une surface de 110 M² et un seul point de connexion par câble Ethernet. Soucieux de vouloir bénéficier d’une bonne connexion Wi-Fi dans nos bureaux placés de façon éloignée de notre box internet, nous nous sommes renseignés sur la box MAGIC 1 de Devolo, réputée très simple d’installation et efficace.

Test produit

Loin d’être des experts le but de cet article n’est pas d’entrer dans la technique, que nous ne maitrisons pas, ou de faire des comparatifs, mais simplement de vous donner un avis sur un produit que nous avons testé et que nous utilisons désormais au quotidien. Parce qu’au moment de se renseigner sur les amplificateurs, relais et boîtiers CPL (Courant Porteur en Ligne), l’offre semblait large et complexe à mettre en place pour certains produits. Alors si comme nous vous n’y connaissez rien et que vous ne recherchez qu’une chose : avoir la Wi-Fi dans toutes les pièces de votre appartement ou de votre bureau, alors ce qui suit va vous intéresser.

5 à 10 minutes maxi

Nous avons donc opté pour l’offre Devolo Magic 1. Un package vendu 149,90 euros que nous avons commandé et reçu par La Poste. L’installation est hyper simple et même pour des buses comme nous en matière de technique, il nous a fallut 5 à 10 minutes pour bénéficier de la Wi-Fi dans toute la rédaction.

Une fois le carton reçu, nous avons sorti les 3 prises qui composent le package :

• Une prise longue et rectangulaire (c’est le port Ethernet)

• Deux prises carrées (adaptateurs CPL)

Pour installer le système, qui est un CPL basé sur le standard G.hn (compatible avec toutes les Box internet), voilà ce que nous avons fait :

• Nous avons d’abord branché les deux prises carrées dans deux prises électriques murales (une placée à mi-chemin de la box et de l’extrémité de nos bureaux, et une autre placée dans le bureau le plus éloignée de notre Box SFR). ATTENTION : pensez à noter la « key » inscrite au dos de chaque prise carrée, vous en aurez besoin ultérieurement.

• Nous avons attendu que le voyant de ces 2 prises passe au blanc

• Nous avons ensuite branché la plus longue prise rectangulaire sur une prise électrique (il faut la brancher en direct sur la prise murale, pas en passant par une prise multiple), à proximité de notre Box SFR. Nous l’avons ensuite raccordée à notre Box.

• Un processus de cryptage se met alors en place et au bout de 3 minutes, les diodes se stabilisent. L’installation est terminée

• Dernière démarche : configurer cette nouvelle installation sur notre smartphone, en téléchargeant l’application Devolo Home Network. À ce moment-là, un mot de passe vous sera demandé, il faudra entrer la « key » indiqué au dos d’une des 2 prises carrées que vous avez branchées dans vos prises. Il s’agit d’une suite de 16 lettres que vous devrez noter, en prenant la « key » de l’une ou l’autre prise carrée, peu importe.

• Vous verrez ensuite s’inscrire sur votre smartphone votre nouveau réseau, et bénéficierez alors de la Wi-Fi dans tout votre appartement.

Et voilà, l’installation est terminée et cela fonctionne très bien. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez cliquer sur ce lien et si vous avez des questions lors de votre installation, vous pouvez appeler le numéro suivant : 01 85 85 49 25.

Les produits Devolo sont garantis 3 ans.

(44)

Étiquettes : WI-FI