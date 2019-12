La très rare Alfa Romeo Scarabeo de 1966 exposée au château de Compiègne

L’exposition « Concept-car-Beauté Pure » a été inaugurée le 29/11/2019 au fascinant musée national de la voiture de Compiègne. L’exposition se concentre sur l’évolution du phénomène du concept-car, depuis ses origines jusqu’aux années 1970. Les modèles présentés incluent la très rare Alfa Romeo Scarabeo (1966), propriété de FCA Heritage.

À découvrir jusqu’au 23 mars 2020

Jusqu’au 23 mars 2020, le Château de Compiègne accueillera l’exposition « Concept-car-Beauté Pure ». Cet événement propose un voyage fascinant dans le domaine de la conception automobile entre la fin du 19e siècle et les années 1970. L’expo accueille une trentaine de voitures, motos et véhicules qui battent tous les records, dont beaucoup sont exposés ici pour la première fois en Europe, ainsi qu’une centaine de photographies, documents, croquis préparatoires et maquettes miniatures.

Organisée par l’institution culturelle « Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais » ainsi que par le château de Compiègne, l’exposition comprend la très rare Alfa Romeo Scarabeo (1966) présentée habituellement au « Museo Storico Alfa Romeo- La macchina del tempo » et prêtée par FCA Heritage, le département qui protège et promeut l’histoire des marques italiennes du groupe FCA (Fiat-Chrysler Automobiles).

Alfa Romeo Scarabeo (1966)

Au début de l’année 1966, après que le projet Type 33 créé par l’ingénieur Orazio Satta Puliga eut été transféré chez Autodelta (la branche course d’Alfa Romeo), Giuseppe Busso proposa un projet pour une autre voiture de sport Alfa Romeo à moteur arrière, mais cette fois à l’aide du bloc 4 cylindres en ligne de l’Alfa Romeo GTA.

Le moteur était monté transversalement à l’arrière, tandis que le cadre tubulaire adoptait la solution ambitieuse, utilisée sur le projet Type 33, des grands longerons tubulaires de chaque côté de l’intérieur, contenant les réservoirs de carburant. La carrosserie a été confiée à la carrosserie OSI de Borgaro Torinese: un premier exemple, avec conduite à droite, a été présenté au Mondial de l’Automobile de Paris en octobre 1966. Un deuxième prototype de conception simplifiée a ensuite été construit. La voiture actuellement exposée à Compiègne a été travaillée, mais pas terminée.

L’exposition « Concept-car. Beauté pure »

L’exposition retrace la genèse de l’automobile sous la forme la plus proche d’une œuvre d’art: la voiture concept. Créé dans les années 1930, ce type de véhicule était presque toujours un travail ponctuel, conçu pour effectuer des études aérodynamiques et stylistiques ou, ultérieurement, à des fins de promotion commerciale. Tous les principaux constructeurs, ainsi que les ingénieurs et les concepteurs automobiles les plus célèbres, ont travaillé à la création de ce type de voiture, connue aux États-Unis sous le nom de Dream Cars.

Les modèles rares et époustouflants présentés sont exposés dans les magnifiques salles du palais néo-classique conçu par Ange-Jacques Gabriel pour Louis XV, qui deviendra plus tard une résidence impériale sous Napoléon Ier et Napoléon III. La juxtaposition de l’architecture du XVIIIe siècle et du design du XXe siècle est destinée à renforcer l’impact formel des automobiles en tant qu’œuvres d’art. Le tout accompagné de nombreux documents, dessins préparatoires, maquettes et photographies, illustrant l’ensemble du processus de création automobile ainsi que les techniques et les métiers qui y sont associés.

1er musée consacré à la locomotion

Le musée national de la voiture est installé dans les splendides salles du Palais de Compiègne depuis 1927. Il s’agissait du premier musée consacré à la locomotion, créé à l’initiative du Touring Club de France et d’un groupe de sociétés françaises de body building. Il peut se vanter d’une collection contenant environ quinze mille articles : voitures, motos, photographies, costumes, harnais et bagages, et s’enrichit constamment de nombreux dons, donations et acquisitions. L’exposition « Concept-car. Beauté pure » marque le début d’une phase de rénovation du musée, qui s’ouvre pour accueillir le patrimoine automobile du XXe siècle.

Fiche technique de l’Alfa Romeo Scarabeo de 1966

Moteur : 4 cylindres en ligne transversal arrière

Puissance : 115 chevaux à 6000 tr/mn

Cylindrée : 1570 cm3

Poids : 700 kg

Vitesse maximale : 200 km/h

Nombre d’exemplaires produits : 3

Crédit photo : FCA-Heritage©

(409)

