Quand l’hiver arrive, il est bon pour le moral de penser aux futures vacances ou à un projet de voyage. Avec des températures négatives annoncées sur Paris ce jeudi, nous avons décidé de vous présenter un road trip à moto que propose le voyagiste « All Ways On Wheels », du 18 mai au 3 juin 2020. Une longue baguenaude baptisée « A tribute to Easy Rider », sur les traces de Wyatt et Billy, les protagonistes du film Easy Rider sorti en 1969.

Pour se réchauffer

Pas chaud hein ? En même temps l’automne va bientôt laisser la place à l’hiver et Noël pointe le bout de son nez. C’est dans ces périodes de froidure qu’il faut penser chaleur et vacances. Et c’est la raison pour laquelle nous vous présentons aujourd’hui un road trip destiné aux motards, en traversant l’Amérique d’Ouest en Est.

Une moyenne de 255 km par jour

Un sacré voyage de 2384 miles (alors pour rappel 1 mile équivaut à 1,6 kilomètre donc 2384 miles font 3836 km), qui part de Los Angeles pour arriver à La Nouvelle Orléans. Regardez la carte ci-dessous pour visualiser le périple bien sympathique que vous a concocté « All Ways On Wheels », agence spécialisée dans le voyage à moto depuis 2003.

A Tribute to Easy Rider – itinéraire

Les étapes de votre voyage à moto aux USA

Du 18 mai au 3 juin 2020

1er jour : PARIS / LOS ANGELES

Envol vers Los Angeles. Transfert vers l’hôtel.

2ème Jour : LOS ANGELES / PALM SPRINGS (110 miles)

Transfert vers le loueur de voitures ou de motos. Déjeuner libre à Santa Monica. Départ de votre aventure vers Palm Springs, le refuge de fin de semaine des stars d’Hollywood.

3ème Jour : PALM SPRINGS / WILLIAMS (395 miles)

Départ pour la visite du Joshua Tree National Park. Continuation à travers le désert de Mojave vers Amboy, Needles, Oatman et Kingman puis l’Arizona sur la plus belle partie de la Route 66 via Seligman. Arrivée à Williams, la porte du Grand Canyon et de Monument Valley, en fin d’après-midi.

4ème Jour : WILLIAMS /BLUFF (260 miles)

Départ vers Monument Valley. Déjeuner suggéré à Kayenta puis visite de Monument Valley, vaste plaine aux paysages magnifiques, hérissée de monolithes de grès rouge atteignant parfois 300 m de haut. Excursion en véhicules 4×4 guidée par des chauffeurs Navajos. Continuation vers la ville de Mexican Hat puis Bluff.

5ème Jour : BLUFF / DURANGO (126 miles)

Départ vers Cortez puis le Parc National de Mesa Verde: 4400 sites ont été répertoriés et occupés entre les VIe et XIVe siècles par des Amérindiens Anasazis, ancêtres des Pueblos, qui y construisaient des bâtiments troglodytiques sous les falaises du canyon. Continuation vers Durango.

6ème Jour : DURANGO / SILVERTON / DURANGO OU LA MILLION DOLLARS HIGHWAY

Journée libre avec choix d’activités. 1/Une journée «retour vers l’Ouest sauvage» vous attend aujourd’hui. Nous vous proposons en effet un trajet en train à vapeur A/R entre Durango et Silverton ! Beaucoup de villes du Colorado doivent leur fondation à des mines. Partout dans l’Ouest, des villes sont nées du train. Temps libre à Silverton. Retour du train à 14h00 et arrivée à Durango à 17h30.

2/Si vous préférez roulez, pourquoi ne pas parcourir la fameuse Million Dollar Highway.

7ème Jour : DURANGO / SANTA FE (212 miles)

Départ en direction du Nouveau Mexique et de la très belle ville de Santa Fe. Après-midi libre consacrée à la visite ou au shopping (boutiques, galeries d’art et musées).

8ème Jour : SANTA FE / LUBBOCK (338 miles)

>Départ vers Glorietta et Las Vegas (NM) pour un passage des plus connus sur les lieux du tournage du film. Continuation vers Santa Rosa et son superbe musée de vieilles voitures des sixties. Puis, plein sud-est vers le Texas ! Passage par Clovis pour y voir la tombe et le Musée de Billy the Kid. Arrivée à Lubbock en fin de journée.

9ème Jour : LUBBOCK / GRAHAM (215 miles)

Au menu aujourd’hui, l’immensité………. du Texas ! Passage par des petites villes et traversée d’immenses champs de coton ou de ranchs. Arrivée dans l’après-midi… dans un véritable Ranch Texan, situé près de la ville de Graham au Nord-Ouest de Dallas ! Installation au ranch et pourquoi pas un dernier verre au saloon.

10ème Jour : JOURNEE LIBRE AU RANCH

Journée libre pour profiter des installations et des activités proposées en option par le ranch sur 600 hectares : Balade à cheval, tir au pigeon, spa, etc.. Repas libres et nuit au Ranch.

11ème Jour : GRAHAM / SHREVEPORT (320 miles)

Une étape de transition dans les plaines du Texas afin de rejoindre la Louisiane et Shreveport. A l’extrême nord de l’état, Shreveport offre un contraste saisissant avec La Nouvelle-Orléans. Au pied des gratte-ciels, plus de 60 enseignes participent au programme « Tax Free Shopping » destiné aux visiteurs étrangers, tandis que les bateaux-casinos amarrés le long de la Red River sont autant de tentations.

12ème Jour : SHREVEPORT / LAFAYETTE (213 miles)

Début de matinée consacrée au shopping puis départ vers Alexandria. Continuation vers Lafayette, Capitale culturelle Francophone de la Louisiane. Les touristes sont accueillis à bras ouverts au pays des Acadiens. Leur hospitalité et leur gentillesse sont l’expression de leur «joie de vivre.» En option : Dîner typique acadien « Fais Dodo» chez Randol’s.

13ème Jour : LAFAYETTE / HOUMA (135 miles)

Départ pour Henderson et embarquement pour une mini-croisière sur le bassin d’Atchafalaya, second plus grand marécage américain après les Everglades (en option). Continuation vers St Martinville puis route vers Avery Island (usine Tabasco). Nous partirons ensuite vers Franklin où vous pourrez voir 450 maisons historiques. Visite à pied de la rue principale. Arrivée en fin d’après-midi à Houma.

Un autre moment sympathique du voyage vous attend : une nuit dans une famille acadienne !

14ème Jour : HOUMA / LA NOUVELLE ORLEANS (60 miles)

Départ dans la matinée pour la Nouvelle-Orléans. Après-midi libre pour la découverte de la ville et du quartier Français !

15ème Jour : LA NOUVELLE ORLEANS

Visite de la ville et du fameux Quartier Français qui est son coeur historique. Pour les amateurs de blues, soirée dans Bourbon Street. Restitution des véhicules.

16ème Jour : LA NOUVELLE ORLEANS / EUROPE

Départ pour l’aéroport international de New Orleans. Envol à destination de l’Europe (avec une escale).

17ème Jour : PARIS

Arrivée à Roissy CDG dans la matinée.

Quelques images des lieux que vous découvrirez sur le « Tribute to Easy Rider »

Les tarifs

Les prix indiqués sont « tout compris » : vol + transferts + location de la moto + hébergement + les petits-déjeuners (repas en sus).

Tarif pilote à partir de 5.950 € (en Harley-Davidson Street Glide, Heritage Softail ou Road King)

Tarif passager 3.300 €

Soit un tarif moyen par personne pour un couple de 4.625 €, taxes aéroports incluses (en Harley-Davidson Street Glide, Heritage Softail ou Road King)

Modèles de motos disponibles sur ce circuit : Harley-Davidson, BMW, Trike

Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site du voyagiste, en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Pixabay©

