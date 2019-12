Bentley vient d’annoncer la commercialisation d’une édition très spéciale et très limitée de sa Continental GT. Un modèle estampillé « Pikes Peak » et produit à seulement 15 exemplaires.

La plus rapide

Le 30 juin 2019, Bentley fendait l’air dans le Colorado en avalant les 19,98 km et les 156 virages de Pikes Peak en 10’18’’488, devenant ainsi la voiture de production la plus rapide sur cette course américaine. La Continental GT pilotée par Rhys Millen, pilote vers lequel s’était déjà tourné Bentley pour son épopée de 2018 avec le Bentayga, battait de 8,4 secondes le précédent record, avec une vitesse moyenne de 113 km/h.

Hommage au record de Pikes Peak

L’édition Spéciale Continental GT rend hommage à cet exploit exceptionnel réalisé en juin dernier. Chris Craft, membre du conseil des ventes, du marketing et du service après-vente chez Bentley Motors, a déclaré :

« La nouvelle Continental GT à édition limitée se distingue par un certain nombre de fonctions soigneusement préparées pour honorer ce record. Il reflète l’esprit d’entreprise de Bentley, une constante au cours des cent dernières années et qui reste au cœur de la société. «

Le modèle de célébration est disponible à la commande à partir de décembre 2019.

Une édition limitée frappante

La nouvelle édition limitée se distingue par un kit en fibre de carbone et une peinture accrocheuse Radium by Mulliner, reflétant le schéma de couleurs utilisé sur la voiture détentrice du record à Pikes Peak. Des détails noirs lustrés ont également été ajoutés aux inserts de pare-chocs avant inférieurs, au panneau de toit, aux rétroviseurs et aux surfaces arrière.

Étriers de disque de frein Acid Green, pneus Pirelli P Zero Color Edition en finition Radium et décalcomanies Pikes Peak sur le pare-chocs avant. Une calandre «100 » en option rappelle que l’impressionnant exploit de la Continental GT a eu lieu l’année du centenaire de Bentley.

Luxueuse & sportive

À l’intérieur de la voiture, de l’alcantara avec des surpiqûres en fil Radium contrastées ornent la plupart des zones de garniture, associées à la peau secondaire Beluga. Le volant présente des coutures en nid d’abeille et une bande centrale en Radium, comme pour la voiture de course Pikes Peak GT. Les fascias et les montures en fibre de carbone sont complétés par une console centrale Piano Black, ce qui ajoute à la thématique sportive. La planche de bord côté passager comporte un graphique représentant une partie de la voie de Pikes Peak, cinq graphiques différents étant utilisés sur la course, ainsi qu’un temps record de 10.18.488.

La broderie Pikes Peak sur les appuie-têtes des sièges en couture Radium, les plateaux de marche Pikes Peak et les couvre-haut-parleurs exclusifs Bang & Olufsen en finition Black Anodised et Radium renforcent encore l’attrait intérieur. L’habitacle luxueux de la Continental GT comprend l’écran novateur rotatif Bentley, des tapis de sol épais et des sièges avant extrêmement confortables.

W12 de 626 chevaux

A l’instar de la Continental GT qui a battu le record de Pikes Peak en juin dernier, ce nouveau modèle intègre le moteur essence 12 cylindres le plus avancé au monde et intégré dans la Bentley W12 à double turbocompresseur. Ce puissant moteur développe 626 chevaux et 900 Nm de couple, permettant à la Continental GT d’avaler le 0 à 100 km / h en 3,7 secondes (0-60 mph en 3.6 secondes), avec une vitesse de pointe de 333 km / h (207 mph).

Le prix n’a pas été communiqué.

Crédit photo : Bentley©

