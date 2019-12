Cupra lance une campagne revival avec le premier Clásico

CUPRA, la nouvelle marque sportive de SEAT, lance une campagne de communication basée sur le revival. Le spot a été diffusé pour la première fois mercredi dernier, lors de la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Les joueurs qui ont participé au premier Clásico de l’histoire, font partie du casting du spot publicitaire que CUPRA a diffusé pendant le match du mercredi 18 décembre dernier, entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Un saut dans le temps

La nouvelle marque de SEAT, qui en août dernier est devenue le partenaire officiel du FC Barcelone en matière d’automobile et de mobilité pour les cinq prochaines saisons, fait un saut dans le temps. Un voyage qui nous ramène au premier match entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour mettre en avant des valeurs à l’origine de grandes histoires, à savoir la passion, l’ambition et la détermination.

Plus de 100 ans en arrière

CUPRA a fait ses débuts au Clásico avec un spot sous forme de film qui nous ramène plus de 100 ans en arrière. Un voyage dans le temps à l’époque du premier match entre le FC Barcelone et le Real Madrid, qui a eu lieu dans un hippodrome en 1902.

Inspirée par la ville de Madrid du début du XXe siècle, cette œuvre d’art et d’histoire vise à montrer que les évènements majeurs les plus marquants, sont le fruit de la passion d’un groupe de pionniers. Le spot veut aussi mettre en avant des valeurs comme le fair-play, l’esprit sportif, le travail d’équipe et le respect professionnel.

Le premier Clásico

Pour les amateurs de voitures

Selon Wayne Griffiths, PDG de CUPRA, « Les grands rêves commencent avec quelques adeptes. Alors que le football n’était pas un sport populaire en 1902, un groupe de 22 hommes passionnés par cette pratique s’est réuni à Madrid pour jouer le premier Clásico. Tout comme ce match historique, CUPRA est née de la conviction d’une équipe de personnes de créer une marque contemporaine spécialement conçue pour les amateurs de voitures ».

Tourné dans des lieux emblématiques de la ville de Madrid comme le Musée du chemin de fer, le spot est narré par l’acteur allemand d’origine espagnole Daniel Brühl. Il sera diffusé à la télévision en Espagne, en Allemagne, en France, en Italie et au Mexique. De plus, le message de la marque sera également renforcé par une campagne numérique sur les réseaux sociaux de CUPRA dans ces cinq pays, mais aussi au Royaume-Uni, en Autriche et en Suisse, ainsi que sur les réseaux sociaux du FC Barcelone.

Crédit photo : Seat©

