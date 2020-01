Ford Mustang Mach-E First Edition : les réservations sont complètes

Ford présentait la déclinaison SUV électrique de sa Mustang le 18 novembre dernier (retrouvez notre article en cliquant sur ce lien

Les réservations pour la première édition de la Mustang Mach-E (déclinaison SUV électrique de la Mustang) sont officiellement complètes, bien que d’autres modèles comme l’édition Premium et la GT soient toujours disponibles en pré-commande.

Quelques détails sur les premières réservations :

• Les réservations pour la Mustang Mach-E First Edition modèle 2021 sont complètes

• Le gris carbonisé est le choix le plus populaire avec 38% de commandes, devant le coloris Grabber Blue Metallic en seconde position : 35% et Rapid Red 27%

• Plus de 80% des clients américains ont réservé leur Mach-E avec une batterie à portée étendue

• Environ 55% ont opté pour la transmission intégrale

• Près de 30% des clients américains ont choisi la version Mach-E GT

• Plus d’un quart de toutes les réservations proviennent de Californie

Les premières livraisons se feront à la fin de l’année 2020. À en croire les révélations faites par le site britannique Auto Express le 26 décembre dernier, la marque envisagerait également de décliner la marque Mustang à un autre modèle de SUV « électrique, plus petit, en collaboration avec Volkswagen. Affaire à suivre.

