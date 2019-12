Grèves : une bonne raison pour rouler en Vespa

Pour la journée du mardi 10 décembre, la RATP prévoit un trafic similaire à aujourd’hui avec de fortes perturbations sur les réseaux Métro et RER. L’occasion pour nous de sortir la Vespa parce que demain, il ne pleuvra pas sur Paris !

Les grèves qui ont débuté le 5 décembre dans les transports en commun modifient les déplacements urbains de chacun. Pour notre part et dès qu’il ne pleut pas, parce que rouler en Vespa on ne le conçoit que façon « Dolce Vita », c’est à dire au sec et de préférence quand il fait chaud, ce sera le scooter italien et rien d’autre. Faute de chaleur, la météo a décidé et ce sera d’ailleurs le seul jour de la semaine, qu’il ne pleuvrait pas demain, la Vespa Monsieur Vintage sera donc de sortie.

En attendant, voici le dernier communiqué RATP du jour qui vous donne le trafic pour demain mardi 10 décembre 2019 :

Le RER A circulera à raison d’1 train sur 2 en heures de pointe et le RER B à hauteur d’1 train sur 3.

Les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement et toute la journée. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 11 seront assurées partiellement aux heures de pointe.

Le réseau de surface (Bus et Tramway) sera quant à lui assuré à plus de 50%.

En l’état des prévisions et compte tenu du fort risque de saturation du réseau, la RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de transport.

Tous les moyens d’information de la RATP sont mobilisés pour permettre une information en temps réel et près de 1200 agents sont déployés sur le terrain pour accompagner et informer les voyageurs.

Le trafic pour la journée du mercredi 11 décembre devrait être également extrêmement perturbé avec une offre similaire à celle du mardi 10 décembre sur les réseaux Métro et RER. L’entreprise sera en mesure de communiquer plus précisément ses prévisions demain à 17h.

La RATP renouvelle ses excuses à l’ensemble de ses voyageurs pour les conditions de transport durant le mouvement social, et rappelle qu’il existe des solutions complémentaires de mobilité et de service toujours disponibles. Pour aider les voyageurs à faire face aux difficultés engendrées par ce mouvement social, la RATP a mis en place, depuis le 5 décembre, des partenariats pour proposer des services de mobilité complémentaires et des services hors mobilité, pour ceux qui malheureusement, ne possèdent pas de deux-roues, ou de Vespa comme nous.

Le détail des offres est disponible sur la page dédiée du site www.ratp.fr/informations

Crédit photo : Fabrice Berry© et Philippe Pillon©

