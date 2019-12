Il y a 40 ans, Maserati présentait la Quattroporte au Président italien

Il y a quarante ans presque jour pour jour, la Maserati Quattroporte 3ème génération était présentée au Président italien Sandro Pertini. La même année, l’italienne au trident devenait la voiture officielle du Chef de l’État italien.

Née en 1963

La marque Maserati a été créée par les frères Alfieri, Ettore et Ernesto Maserati en 1914 à Bologne. La « Societa Anonima Officine Alfieri Maserati » était née. 49 ans plus tard, la Quattroporte était commercialisée, un nom qui signifie simplement quatre portes en français. C’était alors la berline la plus rapide au monde, aidée par gros V8 4,2 litres développant 255 chevaux et permettant à la voiture d’atteindre les 220 km/h.

En 1979, la Quattroporte 3ème génération était présentée au Président de la République italien : Sandro Pertini. Une cérémonie qui se déroulait au Palais de Quirinal, à Rome, en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce Antonio Bisaglia et du PDG de Maserati, Alejandro de Tomaso.

La Maserati Quattroporte 3ème génération était disponible en boîte manuelle à 5 rapports, ou automatique à 3 rapports. Dessinée par Giorgetto Giugiaro, elle a été la première nouveauté de la marque au trident conçue sous l’ère de Tomaso (1976-1993). Ses lignes étaient inspirées de la première version du modèle, la Quattroporte de 1963. Elle se caractérisait par un intérieur luxueux et raffiné. En plus du V8 4,2 litres de 255 chevaux, la Quattroporte pouvait être équipée du V8 4,9 litres de 280 chevaux.

Royale au bar

La voiture a été commercialisée de 1979 à 1990, pour un total de 2 145 unités vendues. En 1986, une version « Royale » est lancée. La voiture est légèrement reliftée avec des améliorations intérieures, comme les sièges en cuir souple et l’abondance de loupe de noyer, sur le tableau de bord et dans les panneaux de portes.

Summum de l’équipement, ce modèle « Royale » est équipé d’un radiotéléphone dans le compartiment situé entre les sièges avant et une petite table rabattable et escamotable dans les portes arrière.

V8 de 300 chevaux

La Quattroporte « Royale » était dotée d’un gros moteur V8 4,9 litres développant 300 chevaux. Seulement 51 exemplaires furent fabriqués.

En 1982, le Secrétariat Général du Président de la république italienne a passé commande pour un modèle blindé destiné à l’usage du Président.

En 1983, Maserati fournit au Président Sandro Pertini une Quattroporte de couleur « Dark aquamarine », avec un intérieur en velours beige. Ce fut la voiture officielle du Chef d’État, pour ses déplacements institutionnels. L’une des caractéristiques originales de cette berline était un grand cendrier avec porte-pipe entre les sièges arrière, une demande du Président lui-même honorée par Maserati, qui a modifié la banquette arrière pour la créer.

La voiture présidentielle était également équipée d’un mini-bar, d’un système téléphonique et d’un interphone pour communiquer avec les personnes extérieures.

L’habitacle de la voiture était entièrement blindé, avec un placage d’acier au manganèse à haute résistance. Les vitres blindées étaient en polycarbonate, avec une épaisseur de 31 mm, 4 d’entre-elles étaient à commande électrique.

Le toit ouvrant pouvait s’ouvrir électriquement au-dessus des sièges arrière, afin de permettre au Président de se lever et de saluer la foule, tout en roulant. Une poignée spéciale avait été spécialement installée à l’arrière du siège avant droit, pour rendre la position debout plus sûre et plus confortable.

Maserati chez Ferrari

Le Chef de l’État a utilisé la Quattroporte 3ème génération pour toutes les occasions publiques, y compris le 29 mai 1983, durant sa visite historique de l’usine Ferrari de Maranello. Pour cette occasion, le protocole exigeait qu’une fois la voiture entrée dans l’usine, Enzo Ferrari devait s’approcher du véhicule présidentiel. Cependant, Le fondateur de la marque au cheval cabré (en 1947) ne respecta pas le protocole et resta à une dizaine de mètres du véhicule. Le Président Pertini sorti de la voiture et se dirigea vers Enzo Ferrari. Ce dernier ne bougea pas d’un centimètre, en raison de la rivalité légendaire entre la marque au cheval cabré et la marque au trident. Il faut se souvenir que le patron de Ferrari était également en conflit avec une autre marque italienne : Lamborghini et qu’il n’avait pas hésité à lancer à Ferruccio Lamborghini qu’il n’était bon qu’à fabriquer des tracteurs !

Dans les années 80, d’autres personnalités célèbres ont également choisi la Quattroporte 3ème génération. Ce fut le cas du ténor Luciano Pavarotti (voir notre photo ci-dessous). Il existe plusieurs photos célèbres du chanteur dans sa Quattroporte devant le théâtre de La Scala à Milan.

Toujours voiture officielle du Chef d’État

Aujourd’hui, la Maserati Quattroporte est toujours la voiture officielle du Président italien. Le 2 juin 2019, à l’occasion de la Fête de la République, l’actuel Président Sergio Mattarella a utilisé la Quattroporte 6ème (et dernière) génération. De couleur « Blu Istituzionale » spécialement créée par Maserati, ses garnitures intérieures sont en « Black Piano » et en cuir pleine fleur Pieno fiore.

Un soin particulier a été apporté à l’insonorisation de l’habitacle pour assurer le plus grand confort à bord, dans toutes les conditions d’utilisation. L’arrière de la console porte les armoiries officielles de la République italienne.

La voiture a été conçue pour atteindre le plus haut niveau de sécurité et son moteur est le V8 biturbo maison, développant 530 chevaux pour un couple de 650 Nm.

La tradition se perpétue auprès des Chefs d’État italiens.

